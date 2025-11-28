Захарова предложила дать премию Рунета за видео с коммунальщиком-фанатом порно из Орла

В Сети набирает популярность ролик из Орла, в котором, согласно описанию, запечатлён сотрудник коммунальной службы. На вопрос о недовольстве горожан, высказанном в интернете после аварии, мужчина заявил, что единственное, что ему интересно в Сети — это порнографический контент.

Орловский коммунальщик признался, что в интернете его интересует только порно. Видео © Istoki.tv

Видео прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она призвала вручить вирусному ролику премию Рунета.

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз «За всё!» — написала Захарова в своём телеграм-канале.

На кадрах местного телеканала «Истоки», предварительно, первый замглавы «Орёлводоканала» Владислав Терновых. В разговоре с журналистом отвечает на вопрос о сроках ремонта обрушившегося канализационного коллектора на одной из улиц города.

«Людям неудобно, люди жалуются. Видели, наверное, в интернете пишут много интересного», — сказал журналист, обращаясь к Терновых.

«Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует!» — парировал коммунальщик. На этом моменте ролик заканчивается.

Также недавно в социальных сетях стало вирусным видео с пенсионеркой из Перми, которая похожа на президента США Дональда Трампа. Ролик, снятый на остановке общественного транспорта, вызвал живой отклик у пользователей, многие из которых отметили действительно необычную внешнюю схожесть.