Россияне оплатили отдых многодетной матери после вирусного видео

Жительница Уфы Гюзель, находящаяся в декретном отпуске уже несколько лет и воспитывающая трёх дочерей, смогла наконец осуществить свою мечту о самостоятельном путешествии. Поводом для решительного шага послужил отъезд её супруга, с которым они вместе уже 23 года, на отдых с друзьями без неё самой. Свою непростую историю об отпуске женщина рассказала в социальных сетях.

«На счету 650 рублей. Но я была счастлива, сидя в самолёте. Я одна – без ребёнка и мужа-эгоиста. Даже не думала тогда, как будут добираться обратно домой, была только одна мысль – хочу отдохнуть», — приводит её слова Kp.ru.

Оставив младшую трёхлетнюю дочь с бабушкой, женщина на последние деньги приобрела авиабилет до Сочи. Поскольку финансовые возможности были крайне ограничены, ей пришлось провести ночь на одном из городских пляжей. Видео, в котором она рассказала о своей ситуации, мгновенно стало вирусным в социальных сетях, набрав 3,5 миллиона просмотров всего за сутки.

Пользователи, проникшись историей многодетной матери, начали активно перечислять ей денежные средства, чтобы она могла достойно организовать свой отдых. В то время как незнакомые люди поддерживали её, муж, узнав о поступке жены, ответил оскорбительными сообщениями. Благодаря помощи подписчиков Гюзель смогла провести в Сочи три дня и набраться сил. Она выразила глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку, пообещав «отдохнуть за каждую выгоревшую женщину».

Несмотря на возникшие у части аудитории подозрения в том, что вся история была постановкой с целью раскрутки, Гюзель категорически отвергла все обвинения. В настоящее время женщина уже вернулась домой, но окончательное решение о том, сохранит ли она брак или подаст на развод, ещё не приняла.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов озвучил предложения, касающиеся поддержки беременных женщин и семей с детьми. По его мнению, россиянки должны получить право на декретный отпуск вне зависимости от срока беременности. Также депутат предложил распространить пособия по беременности и родам на безработных женщин и увеличить доступность ипотеки для многодетных семей.