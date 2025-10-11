В Госдуме предложили разрешить уходить в отпуск по беременности на любом сроке

Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат также предложил распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин и расширить льготы по ипотеке для семей с детьми, пишет ТАСС.

«Сейчас действует правило, что в декрет уходят обычно на 30-й неделе беременности. А я считаю, что женщина должна иметь право уйти в декрет тогда, когда она сама этого захочет, вне зависимости от срока», — подчеркнул чиновник.

Сейчас в России женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности: за 70 дней до предполагаемой даты родов (84 дня при многоплодной беременности) и на 70 (110) дней после. При осложненных родах срок отпуска увеличивается до 156 дней (70 дней до родов и 86 после).

Ранее в Госдуму был внесён проект закона о добровольном социальном страховании самозанятых граждан. Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года планируется провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Эта мера направлена на защиту финансовой стабильности самозанятых при возникновении проблем со здоровьем.