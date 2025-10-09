Валдайский форум
9 октября, 18:49

В Госдуму внесли проект закона о добровольном страховании самозанятых в Соцфонде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Госдуму направили законопроект, предусматривающий введение экспериментального проекта для самозанятых граждан, желающих добровольно вступить в систему обязательного социального страхования на случай потери трудоспособности. Период проведения эксперимента предлагают запланировать на 2026-2028 года.

«Предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», — указано в пояснительной записке.

Эта инициатива призвана создать условия для защиты финансовой стабильности граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, при возникновении временных трудностей со здоровьем.

Кабмин опроверг изменение налогового режима самозанятых в 2026 году
Ранее Life.ru сообщал, что с 2026 года самозанятые россияне сами смогут оформлять оплачиваемые больничные со следующего года. Для этого им предложат добровольно застраховаться в Социальном фонде и вносить небольшие ежемесячные взносы.

