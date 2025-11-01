Россия и США
1 ноября, 20:10

В Сети появилось видео с пенсионеркой из Перми, похожей на Трампа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Сажин

В социальных сетях стало вирусным видео с пенсионеркой из Перми, которая похожа на президента США Дональда Трампа. Ролик был снят на остановке общественного транспорта «Дворец культуры железнодорожников» и быстро распространился по местным пабликам.

Пенсионерка из Перми, похожая на Трампа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Сажин

На кадрах молодой человек обращается к женщине с вопросом, знает ли она о своём сходстве с американским лидером. «Ну, прямо!» — отвечает пермячка, скромно уточняя: «Разве что, такая же седая».

Видео вызвало живой отклик у пользователей, многие из которых отметили действительно необычную внешнюю схожесть.

Ранее Life.ru писал, что Трамп провёл масштабную хэллоуинскую вечеринку в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго в условиях продолжающегося правительственного шатдауна. Параллельно администрация президента предупредила о срыве выплат продовольственных талонов 42 миллионам американцев с 1 ноября.

