В Сети появилось видео с пенсионеркой из Перми, похожей на Трампа

В социальных сетях стало вирусным видео с пенсионеркой из Перми, которая похожа на президента США Дональда Трампа. Ролик был снят на остановке общественного транспорта «Дворец культуры железнодорожников» и быстро распространился по местным пабликам.

Пенсионерка из Перми, похожая на Трампа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Сажин

На кадрах молодой человек обращается к женщине с вопросом, знает ли она о своём сходстве с американским лидером. «Ну, прямо!» — отвечает пермячка, скромно уточняя: «Разве что, такая же седая».

Видео вызвало живой отклик у пользователей, многие из которых отметили действительно необычную внешнюю схожесть.

