В Сети появилось видео с пенсионеркой из Перми, похожей на Трампа
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Сажин
В социальных сетях стало вирусным видео с пенсионеркой из Перми, которая похожа на президента США Дональда Трампа. Ролик был снят на остановке общественного транспорта «Дворец культуры железнодорожников» и быстро распространился по местным пабликам.
Пенсионерка из Перми, похожая на Трампа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Сажин
На кадрах молодой человек обращается к женщине с вопросом, знает ли она о своём сходстве с американским лидером. «Ну, прямо!» — отвечает пермячка, скромно уточняя: «Разве что, такая же седая».
Видео вызвало живой отклик у пользователей, многие из которых отметили действительно необычную внешнюю схожесть.
Ранее Life.ru писал, что Трамп провёл масштабную хэллоуинскую вечеринку в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго в условиях продолжающегося правительственного шатдауна. Параллельно администрация президента предупредила о срыве выплат продовольственных талонов 42 миллионам американцев с 1 ноября.
