Трамп закатил на Хэллоуин вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» в разгар шатдауна

Президент США Дональд Трамп провёл масштабную хэллоуинскую вечеринку в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго в условиях продолжающегося правительственного шатдауна. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.

Мероприятие под девизом саундтрека к экранизации «Великого Гэтсби» – A Little Party Never Killed Nobody «Маленькая вечеринка никому не повредит» собрало семью Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и других высокопоставленных гостей в костюмах флэпперов.

Параллельно администрация президента предупредила о срыве выплат продовольственных талонов 42 миллионам американцев с 1 ноября, что уже вызвало иски более 20 штатов к федеральному правительству.

Ранее сообщалось, что администрация США столкнулась с риском приостановки выплат по программе продовольственной помощи (SNAP) в связи с продолжающимся шатдауном. Президент Дональд Трамп в публикации обратился к судебным органам с запросом о законных способах продления финансирования программы, подчеркнув необходимость срочного решения вопроса. С 1 ноября 42 миллиона американцев (каждый восьмой житель страны) могут лишиться продовольственной поддержки, включая более 3 миллионов жителей Нью-Йорка.