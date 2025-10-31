Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 18:03

Эрик Трамп заговорил об участии в выборах президента США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Сын действующего главы США Эрик Трамп допустил возможность своего участия в политических выборах, включая президентские. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Нерии Краус в рамках её подкаста.

«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — заявил Трамп-младший.

Он подчеркнул, что обладает значительным политическим опытом, приобретённым благодаря постоянному участию в кампаниях отца, и в настоящее время курирует большинство семейных бизнес-проектов за пределами Вашингтона.

Эрик Трамп не оставил мечты стать президентом США после отца
Эрик Трамп не оставил мечты стать президентом США после отца

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп констатировал невозможность своего выдвижения на третий президентский срок в связи с конституционными ограничениями, сославшись на изученные правовые нормы. Американский лидер также подчеркнул, что обладает беспрецедентно высоким уровнем народной поддержки по сравнению со своими предшественниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Эрик Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar