Трамп огорчён невозможностью баллотироваться на третий срок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему запрещено баллотироваться на третий срок. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту самолёта по пути в Южную Корею.

«Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп уверен, что пользуется беспрецедентно высокой поддержкой по сравнению с другими президентами последних лет. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил во вторник, что республиканец полностью осознаёт конституционный запрет на повторное избрание, и никаких возможностей его обойти не существует.