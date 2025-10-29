Россия и США
29 октября, 04:35

Трамп огорчён невозможностью баллотироваться на третий срок

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему запрещено баллотироваться на третий срок. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту самолёта по пути в Южную Корею.

«Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп уверен, что пользуется беспрецедентно высокой поддержкой по сравнению с другими президентами последних лет. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил во вторник, что республиканец полностью осознаёт конституционный запрет на повторное избрание, и никаких возможностей его обойти не существует.

Ранее Трамп заявил, что действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС не приведут к нарушению перемирия в секторе Газа. По его мнению, ситуация не угрожает соблюдению режима прекращения огня, и ничто не поставит под угрозу соглашение. Напомним, Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары. Количество погибших увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения.

