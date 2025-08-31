Мессенджер MAX
31 августа, 10:39

Эрик Трамп не оставил мечты стать президентом США после отца

Nikkei Asia: Сын Трампа не исключил, что будет баллотироваться в президенты США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Сын президента США Дональда Трампа Эрик признался, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост американского лидера, однако окончательный ответ он давать пока не стал. Об этом Трамп-младший заявил в интервью японской газете Nikkei Asia.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — подчеркнул Эрик Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он добавил, что заниматься бизнесом ему тоже нравится, поэтому есть над чем подумать.

Сейчас Эрик занимает должность исполнительного вице-президента по развитию и поглощениям в The Trump Organization. Предприниматель также владеет компанией Trump Winery.

Ранее сын американского лидера Дональда Трампа уже говорил, что не против пойти по стопам отца и сделать политическую карьеру. По его мнению, в «политических династиях» нет ничего плохого. Однако всерьёз принимать решение по данному вопросу Эрик пока не соглашается.

Татьяна Миссуми
