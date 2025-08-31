Эрик Трамп не оставил мечты стать президентом США после отца

Сын президента США Дональда Трампа Эрик признался, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост американского лидера, однако окончательный ответ он давать пока не стал. Об этом Трамп-младший заявил в интервью японской газете Nikkei Asia.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — подчеркнул Эрик Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он добавил, что заниматься бизнесом ему тоже нравится, поэтому есть над чем подумать.

Сейчас Эрик занимает должность исполнительного вице-президента по развитию и поглощениям в The Trump Organization. Предприниматель также владеет компанией Trump Winery.