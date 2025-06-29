Эрик Трамп допустил, что смог бы стать следующим президентом США

Сын американского лидера Дональда Трампа и вице-президент Trump Organization Эрик Трамп высказал идею о своей возможной кандидатуре на пост главы Соединённых Штатов Америки. Он обсудил это в интервью для Financial Times.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы лёгким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — сказал он.