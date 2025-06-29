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28 июня, 21:38

Эрик Трамп допустил, что смог бы стать следующим президентом США

Эрик Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Эрик Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Сын американского лидера Дональда Трампа и вице-президент Trump Organization Эрик Трамп высказал идею о своей возможной кандидатуре на пост главы Соединённых Штатов Америки. Он обсудил это в интервью для Financial Times.

Эрик считает, что он и другие члены его семьи могут создать политическую династию.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы лёгким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — сказал он.

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Ранее сам президент США Дональд Трамп упомянул, что запрещает своим взрослым детям пить, курить, употреблять наркотики и набивать тату. Но на вопрос о политических амбициях детей он не ответил прямо.

Лия Мурадьян
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