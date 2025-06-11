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11 июня, 13:33

«До сих пор запрещаю»: Трамп дал ценные советы по воспитанию детей

Трамп: Я до сих пор запрещаю своим детям пить, курить и набивать тату

Дональд Трамп в окружении детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп в окружении детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Глава США Дональд Трамп заявил, что до сих пор запрещает своим взрослым детям пить, курить и употреблять наркотики. Президент также прокомментировал, будут ли они когда-то заниматься политикой и помогать ему решать глобальные проблемы в стране.

«Я всегда говорил одно и то же. Я говорил: никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких сигарет. Я также сказал: не делайте татуировки, но многие люди сделали татуировки, и это то, что они выбрали. Я всё ещё запрещаю им пить, курить и употреблять наркотики», рассказал он в подкасте Миранды Дивайн Pod Force One.

На вопрос о политических амбициях его детей Трамп уклонился от прямого ответа. Он отметил, что гордится успехами всех пятерых: Дональдом-младшим, Эриком, Бэрроном (сыном от Мелании), Иванкой и Тиффани, подчеркнув их образованность, трудолюбие и хорошее отношение к окружающим. К слову, у президента США уже одиннадцать внуков.

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Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что готов помириться с миллиардером Илоном Маском и закрыть глаза на «стычки» в соцсетях. Недавно основатель SpaceX, после ухода из консультативного совета при правительстве, подверг резкой критике предложенный бюджет. Впоследствии он обвинил Трампа в отсутствии благодарности, утверждая, что победа республиканца на выборах была бы невозможна без его поддержки.

Алиса Хуссаин
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