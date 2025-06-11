«До сих пор запрещаю»: Трамп дал ценные советы по воспитанию детей

Глава США Дональд Трамп заявил, что до сих пор запрещает своим взрослым детям пить, курить и употреблять наркотики. Президент также прокомментировал, будут ли они когда-то заниматься политикой и помогать ему решать глобальные проблемы в стране.

«Я всегда говорил одно и то же. Я говорил: никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких сигарет. Я также сказал: не делайте татуировки, но многие люди сделали татуировки, и это то, что они выбрали. Я всё ещё запрещаю им пить, курить и употреблять наркотики», — рассказал он в подкасте Миранды Дивайн Pod Force One.