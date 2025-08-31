Мессенджер MAX
31 августа, 03:13

Трамп сообщил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, который предусматривает принятие мер по борьбе с фальсификациями на выборах в США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — написал хозяин Белого дома.

Трамп также выступил против голосования по почте. Президент США подчеркнул, что такая возможность останется только у тех, кто тяжело болен, и у находящихся далеко военнослужащих.

По словам американского лидера, на недостатки нынешней избирательной системы Соединённых Штатов указал и президент России Владимир Путин во время визита на Аляску. Именно из-за голосования по почте Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году. Хозяин Белого дома добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.

Ранее президент США допустил аресты лиц, причастных к созданию и тиражированию теории о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его словам, эти люди своими действиями «сделали много плохого» для Соединённых Штатов.

Виталий Приходько
