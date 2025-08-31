Трамп сообщил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Американский лидер Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, который предусматривает принятие мер по борьбе с фальсификациями на выборах в США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — написал хозяин Белого дома.

Трамп также выступил против голосования по почте. Президент США подчеркнул, что такая возможность останется только у тех, кто тяжело болен, и у находящихся далеко военнослужащих.

По словам американского лидера, на недостатки нынешней избирательной системы Соединённых Штатов указал и президент России Владимир Путин во время визита на Аляску. Именно из-за голосования по почте Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году. Хозяин Белого дома добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.