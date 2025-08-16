Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 05:08

Трамп рассказал о критике Путиным выборов в США по почте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске раскритиковал недостатки американской избирательной системы. Якобы, по мнению российского лидера, это привело к проигрышу действующего президента на выборах в 2020 года.

«Владимир Путин сказал: «Честные выборы невозможны при голосовании по почте». И добавил, что ни одна страна в мире не использует эту систему»,приводит слова Трампа NBC News.

Кроме этого Трамп добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.

Трамп заявил о договорённостях с Путиным по гарантиям безопасности Украины
Трамп считает, что российский лидер отличается силой и умом. В интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске он охарактеризовал Путина как «чёртовски жёсткого» человека и выразил уверенность, что российский президент уважает Соединённые Штаты.

Лия Мурадьян
