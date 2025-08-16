Трамп рассказал о критике Путиным выборов в США по почте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске раскритиковал недостатки американской избирательной системы. Якобы, по мнению российского лидера, это привело к проигрышу действующего президента на выборах в 2020 года.
«Владимир Путин сказал: «Честные выборы невозможны при голосовании по почте». И добавил, что ни одна страна в мире не использует эту систему», — приводит слова Трампа NBC News.
Кроме этого Трамп добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.
Трамп считает, что российский лидер отличается силой и умом. В интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске он охарактеризовал Путина как «чёртовски жёсткого» человека и выразил уверенность, что российский президент уважает Соединённые Штаты.