12 декабря, 04:00

Одеяло цесаревича: Директор Дома русского зарубежья рассказал о самом пронзительном экспонате

В Доме русского зарубежья показали фрагмент одеяла Романовых

Фрагмент одеяла цесаревича — над словом «реликвии». Фото © Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

В экспозиции Дома русского зарубежья в Москве представлен фрагмент шерстяного одеяла, связанного дочерьми Николая II к дню рождения наследника престола Алексея. Как рассказал в интервью Life.ru директор учреждения Виктор Москвин, вещь была обнаружена в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а затем передана родственникам царской семьи и их окружению.

Одеяло, которое девочки вязали брату с радостью, в итоге стало немым свидетелем гибели всей семьи

Виктор Москвин

директор Дома русского зарубежья

Позднее часть одеяла оказалась у духовника великой княгини Ксении Александровны, а его наследники передали фрагменты в российские музеи и храмы. По словам Москвина, этот простой предмет вызывает у посетителей сильный эмоциональный отклик, напоминая о судьбе семьи Романовых.

