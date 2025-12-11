В городе Петров Вал под Волгоградом произошёл взрыв в жилом доме

В городе Петров Вал Волгоградской области прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Baza.

Последствия взрывы в жилом доме в городе Петров Вал. Фото © Baza

По данным телеграм-канала, под завалами ищут ребёнка и бабушку. Предварительно, на верхнем этаже здания взорвался газ, после чего обрушилась крыша.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Петров Вал находится в Камышинском районе. По данным на 2021 год, там проживало около 12,5 тысячи человек.