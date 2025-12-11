В городе Петров Вал под Волгоградом произошёл взрыв в жилом доме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
В городе Петров Вал Волгоградской области прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Baza.
Последствия взрывы в жилом доме в городе Петров Вал. Фото © Baza
По данным телеграм-канала, под завалами ищут ребёнка и бабушку. Предварительно, на верхнем этаже здания взорвался газ, после чего обрушилась крыша.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Петров Вал находится в Камышинском районе. По данным на 2021 год, там проживало около 12,5 тысячи человек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.