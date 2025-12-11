Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:49

В городе Петров Вал под Волгоградом произошёл взрыв в жилом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В городе Петров Вал Волгоградской области прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Baza.

Последствия взрывы в жилом доме в городе Петров Вал. Фото © Baza

Последствия взрывы в жилом доме в городе Петров Вал. Фото © Baza

По данным телеграм-канала, под завалами ищут ребёнка и бабушку. Предварительно, на верхнем этаже здания взорвался газ, после чего обрушилась крыша.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Петров Вал находится в Камышинском районе. По данным на 2021 год, там проживало около 12,5 тысячи человек.

Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском политехе выросло до 4
Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском политехе выросло до 4

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar