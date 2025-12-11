Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском политехе выросло до 4
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших в результате ЧП в Пермском политехническом университете увеличилось до четырёх человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Четверо пострадавших, двое погибших», — приводит сообщение ведомства агентство.
По предварительной версии, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня во время взрыва в пермском политехе закрытые черепно-мозговые травмы получили трое человек, а также ведутся поиски ещё четверых, которые могли находиться в зоне поражения. Трагедия произошла в ходе испытания гидродинамического стенда — одно из колёс установки внезапно взорвалось. Позже стало известно о гибели директора разрабатывавшего стенд завода и его маленькой дочери. Краевой СК РФ возбудил уголовное дело.
