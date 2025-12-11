Путин в Индии
11 декабря, 10:53

Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском политехе выросло до 4

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших в результате ЧП в Пермском политехническом университете увеличилось до четырёх человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Четверо пострадавших, двое погибших»,приводит сообщение ведомства агентство.

По предварительной версии, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня во время взрыва в пермском политехе закрытые черепно-мозговые травмы получили трое человек, а также ведутся поиски ещё четверых, которые могли находиться в зоне поражения. Трагедия произошла в ходе испытания гидродинамического стенда — одно из колёс установки внезапно взорвалось. Позже стало известно о гибели директора разрабатывавшего стенд завода и его маленькой дочери. Краевой СК РФ возбудил уголовное дело.

