Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском политехе выросло до 4

Количество пострадавших в результате ЧП в Пермском политехническом университете увеличилось до четырёх человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Четверо пострадавших, двое погибших», — приводит сообщение ведомства агентство.

По предварительной версии, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.