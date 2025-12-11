Путин в Индии
11 декабря, 09:36

На виновников смертельного взрыва в Пермском политехе завели уголовное дело

Обложка © Wikipedia / NoGo.

Уголовное дело возбуждено после трагедии в Пермском политехе, где при взрыве погибли директор завода и его дочь. В лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда, в результате чего погибли мужчина и восьмилетняя девочка, подтвердили в региональном СУ СКР.

«В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще 2 человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», – уточнили в главке.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте работают следователи и криминалисты: проводится осмотр помещения, изымаются необходимые объекты, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Названа причина смертельного взрыва в Пермском политехе с 2 погибшими и 5 ранеными
Ранее Life.ru писал, что также в результате взрыва пострадали три человека, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. По сведениям журналистов, в настоящее время продолжаются поиски четырёх человек, которые могли находиться в зоне поражения.

