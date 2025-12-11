Названа причина смертельного взрыва в Пермском политехе с 2 погибшими и 5 ранеными

Взрыв в Пермском политехническом университете произошёл во время испытания гидродинамического стенда, когда одно из колёс установки неожиданно взорвалось. В результате трагедии погибли директор завода-разработчика установки и его 10-летняя дочь. В настоящее время продолжаются поиски четырёх человек, которые могли находиться в зоне поражения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сам взрыв произошёл в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ, где лаборатория была предоставлена для проведения испытаний. В момент трагедии в лаборатории находился руководитель компании-подрядчика вместе с дочерью. В результате разгерметизации стенда ударной волной были снесены двери в лаборатории.

Сам гидродинамический стенд является специализированным исследовательским или испытательным оборудованием, предназначенным для изучения поведения жидкостей (воды, масла, нефтепродуктов) в различных условиях, а также для тестирования гидравлических устройств и систем.

Напомним, что также в результате взрыва пострадали три человека, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Ещё два пострадавших от госпитализации отказались.