Time назвал человеком года Маска, Цукерберга, Альтмана и других архитекторов ИИ

Американский журнал Time в 2025 году присудил звание «Человека года» ключевым фигурам, стоящим за развитием искусственного интеллекта (ИИ). На обложке издания, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены руководители ведущих технологических компаний.

В их числе — Илон Маск (xAI), Марк Цукерберг (Meta*), Сэм Альтман (OpenAI), Дженсен Хуанг (Nvidia), Лиза Су (AMD), Демис Хассабис (DeepMind/Google), Дарио Амодей (Anthropic) и создательница базы данных ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Ранее пользователи платформы прогнозов Polymarket предполагали, что титул может достаться самому искусственному интеллекту как явлению. Среди фаворитов также называли Дональда Трампа, Сэма Альтмана и Папу Римского Льва XIV.

Time выбирает «Человека года» с 1927-го, отмечая личность или явление, оказавшее наибольшее влияние на события. В 2024 году лауреатом стал Дональд Трамп, а в 2023-м — певица Тейлор Свифт.