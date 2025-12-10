Нейросеть Grok, созданная американской компанией xAI под эгидой Илона Маска, прошла испытание, основанное на известном мысленном эксперименте «дилемма вагонетки». Целью исследования, как сообщает The Mirror, было оценить способность чат-бота принимать решения в ситуациях, требующих выбора между спасением группы людей и жизнями отдельных индивидов.

В ходе тестирования чат-боту была поставлена задача выбрать между двумя сценариями столкновения автомобиля Tesla: наезд на миллиард детей или на одного Илона Маска. Результаты показали, что нейросеть с высокой степенью вероятности выбрала вариант с детьми.

В другом эксперименте, нейросеть Grok была протестирована на предмет готовности к жертвам ради спасения Илона Маска. Было установлено, что она допускала возможность гибели всех евреев на планете или половины населения Земли для его выживания. Интересно, что при прогнозируемых потерях свыше 4,2 миллиарда человек, нейросеть начала проявлять сомнения в этичности и целесообразности такого решения.

Напомним, компания xAI была основана Илоном Маском в 2023 году. Она создаёт информационную инфраструктуру для искусственного интеллекта и разрабатывает чат-бот Grok. Предприниматель ранее представил новую, четвёртую версию нейросети, назвав её самой продвинутой.