11 декабря, 14:07

Фон дер Ляйен резко оборвала Вучича, заикнувшегося о послании из Москвы под камерами

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен попытался сообщить о послании из Москвы. Однако глава ЕК быстро перебила его и перевела тему на позирование для фото. Этот инцидент был зафиксирован на видео, протокольную запись опубликовал Совет ЕС.

Урсула фон дер Ляйен перебила Вучича. Видео © Совет ЕС

«Хорошо, давайте подождём, пока, мой друг», — оборвала сербского лидера фон дер Ляйен, которая, видимо, не хотела, чтобы диалог был зафиксирован журналистами.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что экспроприация российских активов необходима для «обороны Евросоюза». Финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС.

Полина Никифорова
