Краснодарский край примет более 500 тысяч туристов на новогодних праздниках

В преддверии новогодних праздников ожидается значительный наплыв туристов в Краснодарский край. Регион встретит в этом году более 500 тысяч отдыхающих. Эта цифра основана на количестве предварительных бронирований, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время совещания с правоохранительными органами.

«На новогодние каникулы в край приедут отдыхать больше 500 тысяч туристов, конечно, это только официальная цифра по числу бронирования. Вместе с правоохранителями сегодня обсудили антитеррористическую защищённость региона и взаимодействие ведомств в период праздников», — написал он.

Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, таким как театры, торговые центры, ярмарки, парки и скверы. Все эти локации возьмут под постоянный контроль. Для обеспечения правопорядка в праздничные дни задействуют около 2 тысяч полицейских. Наряды усилят казаками, что позволит повысить уровень безопасности в регионе.

Кроме того, многие дети будут выезжать из муниципалитетов в Краснодар на новогодние представления. Губернатор принял решение, что школьные автобусы обязательно сопроводят автомобили Госавтоинспекции для безопасности детей во время поездок.

Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул на российских горнолыжных курортах ожидается около 500 тысяч туристов, из которых примерно половина отправится на Красную Поляну. Отдых в этом курортном районе будет недешёвым: минимальные расходы на одного человека составят около 100 тысяч рублей. В указанную сумму входят авиабилеты (35–40 тысяч рублей), проживание в отеле (25–30 тысяч рублей) и ски-пасс для доступа к склонам (примерно 30 тысяч рублей).