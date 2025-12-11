АТОР: Полмиллиона россиян проведут Новый год на горнолыжных курортах страны

Новогодние каникулы на российских горнолыжных курортах проведут около 500 тыс. туристов, половина из которых отправится в Красную Поляну. Об этом «Постньюс» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«В лидерах, безусловно, Красная Поляна, которая в эти даты примет половину всего потока, то есть около 250 тыс. туристов. Оставшаяся половина распределится между Архызом, Приэльбрусьем, Домбаем, Кировском, Абзаково и Шерегешем», — сказал Ромашкин.

По словам Ромашкина, отдых в Красной Поляне обойдется недешево: минимальная стоимость на одного человека составит около 100 тыс. рублей. В эту сумму входят билеты на самолет (35–40 тыс. руб.), проживание в отеле (25–30 тыс. руб.) и ски-пасс для доступа к склонам (около 30 тыс. руб.).

