5 стрижек, которые сделают вас иконой стиля в 2026 году: главные тренды

Новый год на носу, а значит, самое время для перемен! Мы все знаем это чувство, когда хочется освежить образ перед праздниками, но непонятно, с чего начать. Дизайнеры уже показали, что будет модно в 2026 году, и мы разобрались в главных трендах стрижек предстоящего сезона. Забудьте про унылую геометрию и строгие линии! В моду возвращается естественность, лёгкая небрежность и та самая европейская расслабленность, которую мы так любим подглядывать у француженок в соцсетях. Самое время записаться к парикмахеру и встретить 2026-й с новой причёской, которая точно не выйдет из моды до следующей осени.

Французская чёлка: та самая парижская небрежность, которую все обожают

Главные стрижки 2026 года: встречайте праздник стильно. Фото © «Шедеврум»

Помните Джейн Биркин с её лёгкой чёлкой до бровей? Или современных француженок, которые всегда выглядят собранно, но при этом будто только что встали с постели? Секрет прост — французская чёлка. Она закрывает брови, слегка удлиняется по бокам и создаёт тот самый эффект «я проснулась такой красивой». Лучше всего она работает на средних и длинных волосах, но смельчаки сочетают её даже с короткими стрижками.

Что совсем прекрасно — укладывать её проще простого! Высушили феном, приподняв пальцами у корней, добавили капельку средства для текстуры — и готово. Хотите более строгий вариант? Возьмите круглую щётку или бигуди и аккуратно уложите пряди. Такая чёлка подходит абсолютно всем: вытягивает круглое лицо, смягчает квадратное, добавляет изюминку овальному. В общем, если сомневаетесь, какую стрижку делать к Новому году, начните с французской чёлки, а там уже разберётесь с остальным.

Бикси: гибрид из девяностых, который покорил всех

Какую стрижку сделать к Новому году – 2026: гид по трендам. Фото © «Шедеврум»

Название звучит странно, но выглядит эта стрижка потрясающе! Бикси получилась от слияния боба и пикси — она длиннее мальчишеской стрижки, но короче классического каре. Представьте себе небрежную укладку с лёгкой лесенкой, которая создаёт объём на макушке и делает черты лица более выразительными. Сейчас бикси носит Эмма Стоун, отращивая волосы после радикального эксперимента для съёмок, и выглядит она фантастически! Эта стрижка идеальна для тех, кто устал от длинных волос, но боится состричь всё под ноль.

Особенно круто бикси смотрится на тонких волосах — она визуально добавляет объём, которого всегда не хватает. Кудрявым девушкам тоже повезло: завитки становятся более очерченными и структурированными. Единственный момент — укладывать придётся регулярно, потому что без фена и средств для стайлинга бикси превращается в непонятную копну. Зато какой результат! Вы получаете образ стильной городской девушки, которая знает толк в модных трендах и не боится экспериментов.

Боб с идеально ровным срезом: строгость возвращается

Пять самых модных стрижек 2026 года для встречи праздника. Фото © «Шедеврум»

Пока все носились с растрёпанными каскадами, ровный срез тихо готовил своё возвращение. И вот он здесь — чёткий, гладкий, строгий боб, как у Умы Турман в культовом фильме. Никаких рваных концов, никаких слоёв, а только идеальная горизонтальная линия и безупречная гладкость. Такая стрижка лучше всего работает на прямых густых волосах, потому что именно они держат нужную форму. Если у вас пористые или вьющиеся волосы, придётся заморочиться с выпрямлением, зато результат стоит усилий.

Длину выбирайте сами: классический вариант закрывает две трети шеи, но можно сделать короче или длиннее. Чёлку к такому бобу лучше не добавлять. Пусть лицо останется открытым, это подчёркивает строгость и характер стрижки. Интересно, что ровный срез визуально делает волосы гуще, будто вы только что сделали ламинирование. Он требует регулярного обновления, потому что даже миллиметровое отрастание портит всю картину, зато выглядит дорого и стильно.

Микробоб: когда короче уже некуда, но это круто

Стрижки к Новому году – 2026: что будет в моде весь сезон. Фото © «Шедеврум»

Короткий боб, едва закрывающий уши, абсолютный хит сезона! Который год подряд эта стрижка не выходит из топов, но в 2026-м она станет ещё короче и ещё более дерзкой. Длина — главное условие, а дальше выбирайте, что душе угодно. Идеально ровный срез или рваные концы? Чёлка-шторка, микрочёлка до середины лба или полное отсутствие чёлки? Всё зависит от вашего лица и характера. Микробоб подходит абсолютно всем, нужно просто найти свою версию.

Круглолицым девушкам лучше добавить объём на макушке и удлинённые пряди у лица. Квадратное лицо смягчит лёгкая асимметрия. Овальное — вообще универсальная форма, экспериментируйте сколько влезет! Главный минус короткого боба в том, что он требует ежедневной укладки. Волосы такой длины редко сами принимают нужную форму, поэтому приготовьтесь проводить по утрам время с феном, щёткой и стайлинговыми средствами. Зато какой эффект! Вы будете выглядеть современно, стильно и уверенно — именно то, что нужно для встречи Нового года.

Стрижка-бабочка: длинные волосы без потери длины

Стрижки, которые будут в моде весь 2026 год: полный гид. Фото © «Шедеврум»

Если вы годами отращивали волосы и категорически не готовы с ними расставаться, но хочется чего-то нового, стрижка-бабочка создана специально для вас! Француженки носят её уже много лет, а теперь она триумфально появилась на подиумах весны-лета – 2026. Принцип простой: верхние слои стрижки создают объём и движение, при этом общая длина волос полностью сохраняется. Самый короткий слой заканчивается на уровне подбородка, следующий — на середине плеча, а дальше идут плавные переходы к основной длине.

В отличие от классического каскада переходы между слоями более резкие и заметные, что создаёт эффект лёгкости и воздушности. Важный момент: слои должны быть тонкими, иначе волосы потеряют объём вместо того, чтобы его приобрести. Такая стрижка идеально подходит тем, у кого тяжёлые густые волосы, — она снимает лишний вес и добавляет движение. Тонким волосам бабочка тоже помогает, создавая иллюзию пышной шевелюры за счёт разноуровневых прядей. Укладывать её несложно: высушите волосы феном с круглой щёткой, слегка подкручивая концы внутрь или наружу, — и готово!

Новогодние стрижки – 2026: тренды, которые нельзя пропустить. Фото © «Шедеврум»

Итак, какую стрижку выбрать к Новому году? Всё зависит от вашей готовности к переменам. Если хотите кардинальных изменений — микробоб или бикси точно встряхнут вашу жизнь. Мечтаете о чём-то стильном, но нерадикальном — французская чёлка станет идеальным компромиссом. Любите длинные волосы, но устали от однообразия? Бабочка сохранит длину и добавит динамики. Главное — не бойтесь экспериментов!