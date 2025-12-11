Им не хватало воздуха. Как Эминем, Бекхэм, Че Гевара и Кеннеди отбивали астму каждый день Оглавление Кеннеди: астма как государственная тайна Как Че Гевара отвоевал у болезни воздух Ингалятор в сумочке рядом с бриллиантами Рэп, от которого не хватает дыхания Штрафные Бекхэма: между мячом и ингалятором Секс-символ с ингалятором в руке Детская болезнь, ставшая миллионами Как Pink заставляет астму замолчать 11 декабря по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. По последним данным, этой болезнью страдает около 350 миллионов жителей планеты. Среди них есть и знаменитости, подробнее — в материале Life.ru. 10 декабря, 22:15 Звёзды, которые побеждают астму: как они дышат, поют и правят миром. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / АР, © Getty Images / Amy E. Price

Бронхиальная астма — самое распространённое хроническое заболевание в мире. Каждое десятилетие число больных, по данным ВОЗ, увеличивается в полтора раза. Не миновал этот диагноз и звёзд политики и шоу-бизнеса. Life.ru расскажет о самых известных из них.

Кеннеди: астма как государственная тайна

Астмой 35-й президент США Джон Кеннеди страдал с детства — впрочем, как и большинство больных ею. Болезнь часто обострялась в периоды переутомления и стресса, что было особенно заметно во время его службы в ВМС.

Несмотря на хроническое состояние, Кеннеди старался скрывать слабости, придерживаясь имиджа энергичного и деятельного лидера. Его окружение тщательно контролировало медицинскую информацию, чтобы не возникало сомнений в его работоспособности. В период президентства он сталкивался с трудностями дыхания, особенно при смене климатических условий и высокой динамике рабочего графика.

Но астма не мешала политику реализовывать свои амбиции. Кеннеди активно выступал на публичных мероприятиях, проводил длительные международные поездки и выдерживал колоссальные нагрузки.

Как Че Гевара отвоевал у болезни воздух

Легендарному Че Геваре астма не мешала вести борьбу. Фото © ТАСС / АР

Эрнесто Че Гевара — один из самых известных революционных лидеров прошлого столетия — жил с тяжёлой формой астмы, которая преследовала его с раннего детства. Частые приступы ограничивали его физическую активность.

Во время путешествий по Латинской Америке, описанных в его «Дневнике мотоциклиста», астма постоянно напоминала о себе. На высокогорье он испытывал особенно сильные приступы удушья — и именно в те годы он научился жить с минимальным доступом к медицинской помощи.

В период Кубинской революции тяжесть его астмы становилась проблемой. Во время длительных переходов ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Несмотря на это, соратники отмечали его невероятную волю и умение продолжать путь после приступов. Легендарный команданте никогда не использовал болезнь как оправдание для снижения нагрузки и требовал к себе того же отношения, что и к остальным бойцам.

Ингалятор в сумочке рядом с бриллиантами

Элизабет Тейлор, одна из самых знаменитых актрис Голливуда, на протяжении жизни сталкивалась с серьёзными проблемами со здоровьем, среди которых была и астма. Болезнь усиливалась из-за стрессов, плотного графика съёмок и огромного внимания со стороны прессы. По воспоминаниям коллег, приступы могли возникнуть прямо на площадке, вынуждая приостанавливать работу.

Помимо того, Тейлор страдала от аллергии, которая могла усугублять астматические эпизоды. Медицинская поддержка сопровождала её практически на всех этапах карьеры, но звезда стремилась не показывать свои болезни публике.

Со временем звезда начала уделять больше внимания контролю над триггерами: избегала сигаретного дыма, ограничивала контакты с аллергенами и уделяла больше времени отдыху. Примечательно, что она активно участвовала в благотворительности, связанной с медицинскими инициативами, например поддерживала больных СПИДом, хотя тему астмы редко обсуждала публично.

Рэп, от которого не хватает дыхания

Рэпер Эминем продолжает выпускать треки, несмотря на астму. Фото © ТАСС / АР

Кумир молодёжи 2000-х — первый рэпер европейского происхождения Эминем — неоднократно упоминал, что страдает астмой, и это заболевание сопровождает его с ранних лет. Интенсивность концертной деятельности, физические нагрузки и необходимость работать с мощным дыханием при исполнении рэпа делают астму серьёзным профессиональным вызовом для артиста, но он приспособился и даже трижды попадал в Книгу рекордов Гиннесса за скорость чтения рэпа.

Несмотря на это, Эминем сумел выстроить сценический образ и технику исполнения таким образом, чтобы болезнь не мешала его карьере. В интервью он отмечал, что всегда имеет при себе ингалятор, особенно во время гастролей.

Кроме того, ему пришлось отказаться от наркотиков и алкоголя, поскольку они значительно ухудшали состояние дыхательной системы и провоцировали частые приступы. После перехода к здоровому образу жизни он стал уделять больше внимания спорту и физической активности, что помогло укрепить дыхательную систему.

Штрафные Бекхэма: между мячом и ингалятором

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм также страдает астмой. Об этом широко известно стало в период его выступлений за национальную сборную. Для спортсмена мирового уровня хроническое заболевание лёгких может выглядеть как серьёзное ограничение, однако Бекхэм сумел выстроить соответствующий режим тренировок, чтобы «дыхалка» не давала о себе знать в неожиданные моменты, особенно во время знаковых матчей.

Футболист на протяжении всей карьеры тщательно контролировал дыхательные нагрузки, работал с физиотерапевтами и клубными врачами. Во время матчей он мог использовать ингалятор, что подтверждали его представители. Астма чаще всего давала о себе знать при игре в жарком или чрезмерно сухом климате, а также при повышенном уровне физического стресса.

Командные врачи отмечали, что Бекхэм дисциплинированно относился к назначенным препаратам и профилактике приступов. Заболевание не только не мешало его успешной карьере, но и демонстрировало важность грамотного медицинского контроля в профессиональном спорте.

Секс-символ с ингалятором в руке

Шэрон Стоун никогда не скрывала свои недуги. В числе заболеваний, о которых она рассказывала, значится и астма. Стоун не раз говорила, что важно признавать свои ограничения, чтобы эффективно с ними работать. Астма у неё осложнялась частыми аллергическими реакциями, из-за чего приступы могли возникать неожиданно — в период съёмок, на мероприятиях или дома.

Актриса подчёркивала, что обострения астмы иногда становились следствием интенсивного графика, недостатка сна и эмоционального напряжения. Она старалась поддерживать здоровье дыхательной системы с помощью регулярного наблюдения у врачей и корректировки образа жизни.

Детская болезнь, ставшая миллионами

Джессика Альба из-за астмы основала компанию по продаже экологичных продуктов. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Джессика Альба открыто рассказывала, что страдала тяжёлой астмой в детстве. Заболевание сопровождалось частыми госпитализациями: по словам актрисы, её иммунная система была ослаблена, что делало организм уязвимым к инфекциям, провоцирующим приступы.

Эти обстоятельства повлияли на её дальнейшее мировоззрение и интерес к вопросам здоровья и безопасности окружающей среды. Позднее именно опыт болезни стал одной из причин создания ею компании, производившей экологически чистые продукты. Альба подчёркивала, что необходимость избегать триггеров в детстве сформировала её внимательное отношение к бытовой химии, аллергенам и качеству воздуха.

Со временем актрисе удалось взять астму под контроль благодаря терапии, физическим упражнениям и здоровому образу жизни.

Как Pink заставляет астму замолчать

Известная американская певица Pink с детства страдает астмой, что она не раз подтверждала в интервью. В юности проблемы с дыханием были настолько выраженными, что иногда приводили к госпитализации. Несмотря на это, Pink остановилась на карьере певицы.

Её выступления часто включают акробатические элементы, трюки на высоте и сложное дыхательное сопровождение. Pink подчёркивала, что именно болезнь научила её дисциплине и внимательному отношению к физическим нагрузкам. Несмотря на хронический диагноз, певица считается одной из самых выносливых артисток своего поколения, регулярно выполняя сложнейшие концертные программы. В 2020 году исполнительница и её сын перенесли коронавирус — и Pink призналась, что при болезни молилась так, как никогда в жизни.

Авторы Альмир Хабибуллин