Всё о закаливании: Почему советский метод поддержки иммунитета работал и так нужен сейчас

На самом деле закаливание появилось ещё во времена Российской империи. Датский журналист, силач, гимнаст и спортсмен 1866 года рождения Йёрген Мюллер в 1900-х годах написал книгу «Моя система». Там он перечислил классические гимнастические упражнения и упомянул закалку. Вскоре учебник выпустили в России, тогда практика стала у нас популярной. Но тут главное — не навредить. Если вы читали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, то наверняка помните, как главный герой переборщил с закаливанием — и простудился. Гайд по закалке для начинающих — в материале.

Закаливание для начинающих: создано Мюллером, усовершенствовано в СССР

Закаливание как метод повышения иммунитета популяризировал гимнаст и журналист Йёрген Мюллер. Но в СССР практику приняли как родную. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Юрий Лизунов

Если вы новичок в закаливании, надо знать несколько базовых моментов, чтобы не навредить себе. Перед началом обязательно проконсультируйтесь с врачом. Противопоказания к закалке: сердечно-сосудистые заболевания и болезни в острой фазе. Ангина, бронхит, другие инфекции... А начинать надо с простых воздушных ванн ежедневно в течение пяти или 10 минут при температуре 20 °C в шортах и майке после утренней зарядки.

Помните о регулярности. Закаливание нужно выполнять каждый день. Максимальный пропуск — два дня. Эффект будет только при системном подходе. И ни в коем случае не торопите события. Иначе заболеете как Дениска из «Рассказов». Не снижайте резко температуру, не увеличивайте время закаливания. Организму нужно от двух недель до месяца, чтобы адаптироваться к каждому новому этапу. Во время и после процедуры должен ощущаться прилив бодрости. Дискомфорт, озноб или гусиная кожа — красные флаги. Вроде всё, можно начинать.

Первый шаг на пути закаливания, как в СССР

Первый шаг к закаливанию, как у лучших атлетов СССР, — обтирания в течение одной или двух недель. Организм мягко привыкает к контакту с прохладной влагой. Смочите полотенце или губку в воде, нагретой примерно до 36 °C. Быстро вытрите всё тело в таком порядке: шея, грудь, руки, спина и ноги. Каждые два дня понижайте температуру воды на 1–2 градуса. За две недели доведёте её до комнатной, это 20 °C. Или 22 °C. Комнатная температура бывает разной.

Второй этап закаливания по системе СССР и Мюллера

Шутки кончились, начинаем настоящее мюллерово закаливание. Ключевой этап на пути тренировки сосудов. Тело привыкает к перепадам температур, но не к экстремальному холоду. Лучше всего поможет контрастный душ. Это разбивается в несколько этапов. Сначала примите обычный тёплый душ. Затем на 15 секунд включите прохладную воду с температурой 33 °C. Чередуйте тёплую и прохладную воду по четыре раза. Заканчивайте всегда тёплой водой. Теперь в течение двух или трёх недель мы будем постепенно снижать температуру воды и увеличивать время её воздействия. Доведём до 23 °C и 40 секунд.

Третий и финальный этап закаливания из СССР, он с вами на всю жизнь

Второй этап с вами тоже на всю жизнь. Контрастный душ теперь нужно принимать ежедневно. Банально — чтобы не потерять достижения своей закалки. А третий этап — это утренние обливания. Начинаем обливаться прохладной водой с ног. Используем температуру, которой на прошлом этапе достигли. Можно начать обливания с более ранних температур — с 28 °C, например. Потом плавно переходим на бёдра и на всё тело. Когда обливание превратилось в привычный ритуал, плавно снижайте температуру на градус в неделю. Никогда не допускайте озноба!

Почему закаливание работало и в СССР люди были выносливыми

Почему закаливание работало и в СССР люди хвастались своим стойким иммунитетом. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин, Ал. Семехин

Итак, Йёрген Мюллер разработал систему закаливания, которая потом была усовершенствована в СССР и приняла там статус культовой. А в некоторых сферах, например в военной, это была обязательная часть жизни. Но почему закаливание работало? В чём научное обоснование метода? Рассказываем. Организм адаптируется к неблагоприятным условиям среды через дозированный стресс. Регулярное и постепенное воздействие прохладной воды, воздуха и солнца тренирует сосуды, учит их быстро сокращаться без вреда для стенок. Обмен веществ становится интенсивнее. Тело учится сохранять тепло в холоде и охлаждаться в жару.

Закаливание снабжает ткани и кровь кислородом. Это улучшает состояние клеток на физико-химическом уровне. Работоспособность увеличивается, как и продолжительность жизни. Сам Мюллер дожил до 72 лет при медицине XIX века.

Постоянные тренировки терморегуляции укрепляют иммунитет. Наша иммунная система — это страж организма. Мы болеем, когда «охранник» принимает мелкую пакость за серьёзную угрозу. Иммунитет при закаливании учится реагировать на окружающий мир адекватнее. ОРВИ становится меньше, организм успешно противостоит другим инфекциям.

Закаливание банально тренирует самодисциплину и этим повышает устойчивость психики. Ментальное здоровье любит стабильность.

Почему закаливание так необходимо на пороге Нового, 2026 года

Почему нам так не хватает практики советского закаливания именно в 2025 и 2026 годах? Фото © ТАСС / Донат Сорокин

После 2020 года закаливанием однозначно стоит заняться. Главная причина — пандемия коронавируса. Новая смертоносная болезнь была купирована за два года и превратилась во что-то похожее на обычную ОРВИ. А как раз от острых респираторных вирусных инфекций закаливание защищает. Кроме того, закалка нужна многим из нас просто потому, что современный мир как-то незаметно стал слишком комфортным. Некоторым даже в воду комнатной температуры трудно зайти, поскольку кожа чувствует холод, он воспринимается как угроза — и начинается большой стресс. Здоровье, выносливость, стойкость, стабильная «менталка», дисциплина — все эти плюсы закаливания пригодятся нам в 2026 году.