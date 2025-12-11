Всё о закаливании: Почему советский метод поддержки иммунитета работал и так нужен сейчас
Граждане СССР с самого детства практиковались в закаливании. Такая забава делала организм выносливее, готовила к трудностям жизни, повышала иммунитет. Тело становилось крепче и легче воспринимало дискомфорт. Почему этого так не хватает нам сейчас?
В Советском Союзе для иммунитета не только пили чай с лимоном. Там ещё и закалялись. Почему эта практика так нужна сейчас? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik
На самом деле закаливание появилось ещё во времена Российской империи. Датский журналист, силач, гимнаст и спортсмен 1866 года рождения Йёрген Мюллер в 1900-х годах написал книгу «Моя система». Там он перечислил классические гимнастические упражнения и упомянул закалку. Вскоре учебник выпустили в России, тогда практика стала у нас популярной. Но тут главное — не навредить. Если вы читали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, то наверняка помните, как главный герой переборщил с закаливанием — и простудился. Гайд по закалке для начинающих — в материале.
Закаливание для начинающих: создано Мюллером, усовершенствовано в СССР
Закаливание как метод повышения иммунитета популяризировал гимнаст и журналист Йёрген Мюллер. Но в СССР практику приняли как родную. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Юрий Лизунов
Если вы новичок в закаливании, надо знать несколько базовых моментов, чтобы не навредить себе. Перед началом обязательно проконсультируйтесь с врачом. Противопоказания к закалке: сердечно-сосудистые заболевания и болезни в острой фазе. Ангина, бронхит, другие инфекции... А начинать надо с простых воздушных ванн ежедневно в течение пяти или 10 минут при температуре 20 °C в шортах и майке после утренней зарядки.
Помните о регулярности. Закаливание нужно выполнять каждый день. Максимальный пропуск — два дня. Эффект будет только при системном подходе. И ни в коем случае не торопите события. Иначе заболеете как Дениска из «Рассказов». Не снижайте резко температуру, не увеличивайте время закаливания. Организму нужно от двух недель до месяца, чтобы адаптироваться к каждому новому этапу. Во время и после процедуры должен ощущаться прилив бодрости. Дискомфорт, озноб или гусиная кожа — красные флаги. Вроде всё, можно начинать.
Первый шаг на пути закаливания, как в СССР
Первый шаг к закаливанию, как у лучших атлетов СССР, — обтирания в течение одной или двух недель. Организм мягко привыкает к контакту с прохладной влагой. Смочите полотенце или губку в воде, нагретой примерно до 36 °C. Быстро вытрите всё тело в таком порядке: шея, грудь, руки, спина и ноги. Каждые два дня понижайте температуру воды на 1–2 градуса. За две недели доведёте её до комнатной, это 20 °C. Или 22 °C. Комнатная температура бывает разной.
Второй этап закаливания по системе СССР и Мюллера
Шутки кончились, начинаем настоящее мюллерово закаливание. Ключевой этап на пути тренировки сосудов. Тело привыкает к перепадам температур, но не к экстремальному холоду. Лучше всего поможет контрастный душ. Это разбивается в несколько этапов. Сначала примите обычный тёплый душ. Затем на 15 секунд включите прохладную воду с температурой 33 °C. Чередуйте тёплую и прохладную воду по четыре раза. Заканчивайте всегда тёплой водой. Теперь в течение двух или трёх недель мы будем постепенно снижать температуру воды и увеличивать время её воздействия. Доведём до 23 °C и 40 секунд.
Третий и финальный этап закаливания из СССР, он с вами на всю жизнь
Второй этап с вами тоже на всю жизнь. Контрастный душ теперь нужно принимать ежедневно. Банально — чтобы не потерять достижения своей закалки. А третий этап — это утренние обливания. Начинаем обливаться прохладной водой с ног. Используем температуру, которой на прошлом этапе достигли. Можно начать обливания с более ранних температур — с 28 °C, например. Потом плавно переходим на бёдра и на всё тело. Когда обливание превратилось в привычный ритуал, плавно снижайте температуру на градус в неделю. Никогда не допускайте озноба!
Почему закаливание работало и в СССР люди были выносливыми
Почему закаливание работало и в СССР люди хвастались своим стойким иммунитетом. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин, Ал. Семехин
Итак, Йёрген Мюллер разработал систему закаливания, которая потом была усовершенствована в СССР и приняла там статус культовой. А в некоторых сферах, например в военной, это была обязательная часть жизни. Но почему закаливание работало? В чём научное обоснование метода? Рассказываем.
- Организм адаптируется к неблагоприятным условиям среды через дозированный стресс. Регулярное и постепенное воздействие прохладной воды, воздуха и солнца тренирует сосуды, учит их быстро сокращаться без вреда для стенок. Обмен веществ становится интенсивнее. Тело учится сохранять тепло в холоде и охлаждаться в жару.
- Закаливание снабжает ткани и кровь кислородом. Это улучшает состояние клеток на физико-химическом уровне. Работоспособность увеличивается, как и продолжительность жизни. Сам Мюллер дожил до 72 лет при медицине XIX века.
- Постоянные тренировки терморегуляции укрепляют иммунитет. Наша иммунная система — это страж организма. Мы болеем, когда «охранник» принимает мелкую пакость за серьёзную угрозу. Иммунитет при закаливании учится реагировать на окружающий мир адекватнее. ОРВИ становится меньше, организм успешно противостоит другим инфекциям.
- Закаливание банально тренирует самодисциплину и этим повышает устойчивость психики. Ментальное здоровье любит стабильность.
Почему закаливание так необходимо на пороге Нового, 2026 года
Почему нам так не хватает практики советского закаливания именно в 2025 и 2026 годах? Фото © ТАСС / Донат Сорокин
После 2020 года закаливанием однозначно стоит заняться. Главная причина — пандемия коронавируса. Новая смертоносная болезнь была купирована за два года и превратилась во что-то похожее на обычную ОРВИ. А как раз от острых респираторных вирусных инфекций закаливание защищает. Кроме того, закалка нужна многим из нас просто потому, что современный мир как-то незаметно стал слишком комфортным. Некоторым даже в воду комнатной температуры трудно зайти, поскольку кожа чувствует холод, он воспринимается как угроза — и начинается большой стресс. Здоровье, выносливость, стойкость, стабильная «менталка», дисциплина — все эти плюсы закаливания пригодятся нам в 2026 году.
