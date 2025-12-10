Фильм «Приключения старика Хоттабыча» 2027: дата выхода, актёры, сюжет и трейлер Оглавление Когда выходит новый «Хоттабыч»: дата премьеры Сюжет фильма: что будет в новой версии? Актёры и роли: кто воплотит легенду? Фёдор Бондарчук в роли Хоттабыча Кто снимает: режиссёр и сценарист Чем отличается от книги и старого фильма История «Старика Хоттабыча»: от книги к 2027 году Трейлеры и фото: что уже показали? Почему вкладывают 900 млн: что обещают продюсеры? Когда выходят «Приключения старика Хоттабыча» с Фёдором Бондарчуком? Сюжет, дата премьеры, трейлер и чем новая версия отличается от фильма 1956 года — читайте подробнее в материале Life.ru 9 декабря, 22:05 Новый фильм «Хоттабыч» — когда выйдет. Обложка © Кадр из трейлера «Хоттабыч», режиссёр Никита Власов, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk

Старшее, да и младшее поколение тоже, отлично помнит того самого джинна из старинной лампы, который мог исполнить любое желание, — старика Хоттабыча. Так вот, он снова возвращается. В 2027 году на экраны выйдет новая масштабная и современная версия любимой истории. Что же ждёт зрителей? Кто сыграет могучего волшебника и как создатели переосмыслили классический сюжет? Собрали для вас всю подтверждённую информацию о фильме «Хоттабыч» — от даты премьеры до первого тизера.

Когда выходит новый «Хоттабыч»: дата премьеры

Интрига раскрыта! На вопрос «Когда выйдет фильм Хоттабыч?» есть точный ответ. Российская студия Art Pictures Studio официально подтвердила дату релиза. Премьера «Приключений старика Хоттабыча» запланирована на 1 января 2027 года. Эта информация была анонсирована на питчинге Фонда кино и позднее растиражирована крупными СМИ, включая ТАСС.

Выбор новогодней даты неслучаен. Семейное фэнтези с ностальгическим флёром — идеальный вариант для каникулярного просмотра. Так что встречать 2027 год мы будем в компании знакомого с детства джинна, правда, в совершенно новом прочтении.

Сюжет фильма: что будет в новой версии?

Чем удивит зрителей «Хоттабыч» 2027? Сюжет: основа, конечно, узнаваема. Московский школьник Володя находит на берегу Москвы-реки загадочную лампу. Потёр — и перед ним возникает седобородый джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, готовый служить своему юному спасителю.

Начинается весёлая неразбериха с исполнением желаний. В этой версии встреча с джинном станет лишь началом грандиозного приключения. Каждое желание Володи оборачивается неожиданными последствиями. Создатели фильма (по данным портала «Вокруг ТВ») добавили в историю серьёзную фэнтези-составляющую. Героям предстоит путешествие в прошлое. Цель — спасти дочь самого Хоттабыча от нежеланного замужества и раскрыть древние тайны. Так что это не буквальный пересказ повести Лагина, а скорее смелое и динамичное продолжение знакомой всем истории.

«Хоттабыч» — новые приключения джинна из старой сказки. Фото © Кадр из трейлера «Хоттабыч», режиссёр Никита Власов, сценарист Андрей Золотарев / Kinopoisk

Актёры и роли: кто воплотит легенду?

В главных ролях новой киносказки «Хоттабыч» снимаются:

Фёдор Бондарчук — джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, также участвует в производстве фильма как генеральный продюсер.

— джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, также участвует в производстве фильма как генеральный продюсер. Марк Григорьев — новый Волька.

— новый Волька. Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Денис Власенко, Роман Курцын, Нелли Уварова и Александр Обласов.



Фёдор Бондарчук в роли Хоттабыча

Да, главную роль могучего, мудрого, но несколько старомодного джинна исполнит Фёдор Бондарчук. Для актёра и режиссёра это уже вторая крупная работа в жанре семейного фэнтези — ранее он блеснул в роли Деда Мороза в фильме «Дед Мороз. Битва магов». Его харизма и масштаб как раз то, что нужно для воплощения культового персонажа.

Кто снимает: режиссёр и сценарист

За создание новой сказочной вселенной отвечает крепкий дуэт. Режиссёрское кресло занял Никита Власов, известный по сериалам «Комбинация» и «Лада Голд». Он отлично чувствует баланс между драмой, комедией и зрелищностью, что для такого проекта критически важно.

Сценарий написал Андрей Золотарёв — соавтор нашумевшего «Слова пацана». По данным Mirf.ru, он также имеет серьёзный опыт в разработке фантастических проектов для Фонда кино. Такая команда внушает доверие: от режиссёра можно ждать динамичной картинки, а от сценариста — проработанных характеров и эмоциональной истории.

Фильм «Хоттабыч» — актёры и роли. Фото © Кадр из трейлера «Хоттабыч», режиссёр Никита Власов, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk

Чем отличается от книги и старого фильма

Повесть Лазаря Лагина — это 1938 год. Культовая экранизация 1956 года — это классика, которую цитируют до сих пор. Новая же картина — не ремейк и не повторение. Это самостоятельная адаптация, созданная для современного зрителя.

Чем конкретно будет отличаться новый фильм «Хоттабыч»? Анализируя тизер и заявления продюсеров («Вокруг ТВ»), можно выделить ключевые моменты:

Визуал и жанр. Акцент сделан на фэнтези. Зрителей ждут впечатляющая магия и эффектные путешествия между эпохами.

Акцент сделан на фэнтези. Зрителей ждут впечатляющая магия и эффектные путешествия между эпохами. Ритм. История получила более динамичный и кинематографичный темп, отвечающий сегодняшним стандартам.

История получила более динамичный и кинематографичный темп, отвечающий сегодняшним стандартам. Новые акценты. Помимо темы дружбы мальчика и джинна, важное место займёт линия отцовства — отношения Хоттабыча с его дочерью.

Помимо темы дружбы мальчика и джинна, важное место займёт линия отцовства — отношения Хоттабыча с его дочерью. Масштаб. Сюжет не ограничивается Москвой, а разворачивается в разных временных пластах.

Сравнивать с шедевром 1956 года бессмысленно. Это будет совсем другая, но не менее увлекательная сказка.

История «Старика Хоттабыча»: от книги к 2027 году

Прежде чем смотреть новый фильм, полезно вспомнить долгий путь этой истории. Она заслуживает того:

1938 — публикация повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».

— публикация повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». 1956 — первая и бессмертная экранизация режиссёра Геннадия Казанского.

— первая и бессмертная экранизация режиссёра Геннадия Казанского. 2006 — современная для тех лет интерпретация режиссёра Петра Точилина с Владимиром Толоконниковым в главной роли.

— современная для тех лет интерпретация режиссёра Петра Точилина с Владимиром Толоконниковым в главной роли. 2027 — грядущая крупнобюджетная версия с Фёдором Бондарчуком.

Так что интерес к теме «Старик Хоттабыч: книга и фильм» в 2027 году получит мощное обновление.

Фильм «Хоттабыч» — чем отличается от книги. Фото © Кадр из трейлера «Хоттабыч», режиссёр Никита Власов, сценарист Андрей Золотарев / Kinopoisk

Трейлеры и фото: что уже показали?

8 декабря 2025 года кинокомпания «НМГ Кинопрокат» обнародовала первый тизер-трейлер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком в заглавной роли.

В описании сюжета говорится, что мальчик Волька, тяжело переживающий развод родителей, случайно освобождает из старинного сосуда заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Герои оказываются связаны одной «волей».

Почему вкладывают 900 млн: что обещают продюсеры?

Цифра впечатляет: бюджет проекта оценивается не менее чем в 900 миллионов рублей. По данным с питчинга Фонда кино, это одна из самых затратных российских семейных картин. Куда уйдут эти средства?

Продюсеры сделали ставку на высокое качество картинки. Деньги направили на сложные визуальные эффекты, создание волшебных миров, масштабные декорации и натурные съёмки, в том числе в пустынных локациях в Марокко. Цель амбициозна — сделать российское семейное фэнтези, которое будет конкурентоспособно по уровню зрелищности.

Обещают динамичный, яркий и эмоциональный фильм, который сможет объединить у экранов несколько поколений. Бабушки и дедушки вспомнят детство, родители — книгу, а дети откроют для себя удивительную историю дружбы человека и джинна с нуля. Осталось только дождаться Нового года 2027.

Авторы Андрей Соколов