7 неожиданных способов использовать чайную заварку дома, о которых почти никто не знает

Чайная заварка кажется мелочью, которая отправляется в мусор почти автоматически. Но именно она способна заменить половину бытовой химии, косметические средства и даже решить кулинарные проблемы. Когда-то наши бабушки использовали заварку в хозяйстве постоянно, и современные эксперты подтверждают: это безопасный, экологичный и реально работающий способ облегчить жизнь. Главное — знать, когда заварка подходит, а когда её лучше не применять.

1. Спасает деревянные разделочные доски от запахов

Как избавиться от запаха на деревянной доске с помощью заварки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / VG Foto

Доска впитала рыбу или чеснок — и запах забивает весь шкаф? Решение есть! Сухая чайная заварка вытягивает запахи почти полностью. Достаточно рассыпать слой заварки по доске, слегка втереть и оставить на 15–20 минут. Танины в чае работают как натуральный абсорбент, а дерево после такого «скраба» становится чище и свежее.

2. Делает холодильник чище и нейтрализует неприятные ароматы

Заварка действует не хуже банки с кофе. Насыпьте немного сухих чаинок в маленькую открытую ёмкость и поставьте на одну из полок холодильника. Уже через сутки исчезают запахи готовых блюд, рыбы, колбасы и кислых продуктов. Менять «фильтр» нужно раз в неделю.

3. Полирует зеркала и стеклянные поверхности

Охлаждённая крепкая заварка устраняет разводы лучше магазинных средств. Смочите хлопковую салфетку в чае, протрите стекло, а затем сухой тканью доведите до блеска. Метод подходит для окон, зеркал, стеклянных столешниц — следы пыли исчезают, а поверхность выглядит чище.

4. Успокаивает кожу после бритья или раздражений

Какой чай снимает раздражение и покраснение на коже? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images

Чайные пакетики — старый, но недооценённый лайфхак. Их стоит прикладывать к коже после эпиляции, укусов комаров или при лёгких покраснениях. Холодные пакетики уменьшают воспаление, снимают зуд и делают кожу более ровной. Особенно хорошо помогает зелёный чай: у него ярко выраженный успокаивающий эффект.

5. Освежает ковры и мягкую мебель

Если у ковра появился затхлый или «собачий» запах — заварка снова пригодится. Чай должен быть слегка влажным, но не мокрым. Рассыпьте его по ковру, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте. Запахи исчезают, а ворс становится чище и объёмнее. Для диванов работает точно так же.

6. Помогает отмыть жир с посуды

Чай отлично растворяет остатки жира. Нужно лишь залить чайные листья кипятком, подождать пару минут и этим раствором промыть сковороду или противень. Старые загрязнения уходят легче, а поверхность выглядит чище без лишних усилий. Особенно эффективно действует чёрный чай.

7. Улучшает состояние комнатных растений

Как можно применять использованную заварку в быту? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если добавить немного использованной заварки в грунт или в лунку перед пересадкой растения, почва становится более рыхлой и влагоудерживающей. Но важно соблюдать меру — небольшая чайная горсть на горшок. Заварка действует как мягкое удобрение, укрепляя корни.

Когда заварку лучше не использовать? Есть ситуации, где лучше обходиться без неё: на белых тканях, потому что чай может оставить жёлтые пятна;

на лакированной мебели, где танины способны изменить цвет покрытия;

в аквариумах, даже если растениям она полезна — рыбам нет.