Как сэкономить на авиабилетах в новогодние праздники: Топ-5 лайфхаков на Новый 2026 год

Дешёвые авиабилеты всегда были в большом почёте среди населения. Летать в другую страну или в другой город за 5 или 10 процентов от своей зарплаты... Разве это не круто? Спешим порадовать! Существуют лайфхаки, благодаря которым можно себе такое позволить даже в 2025 году. И даже в предпраздничный новогодний сезон. Рассказываем, как сэкономить на авиабилетах на праздники в Новый год 2026.

Лайфхак № 1: Дни недели

Как сэкономить на авиабилетах в декабре 2025 года? А в январе 2026-го как сэкономить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tani_Bel

Авиакомпании вместе с сервисами по продаже билетов устраивают для тех, кто «сечёт фишку», некоторые поблажки. Например, есть определённые дни недели, во время которых цены падают в разы. Это вторник и среда. Мы лично проверили данный факт во вторник и в среду: на одном из сервисов по продаже билетов нашёлся самый «горячий» билетик: 3256 рублей в один конец в Анталью. Сам факт полёта в Турцию по цене средней толстовки радует.

Правда, наш эксперт Тариел Гажиенко, владелец турфирмы, говорит, что безоговорочно мифам о конкретных датах лучше не верить. «Иногда выходит покупать дешевле в середине недели, иной раз выгоднее дождаться распродажи у конкретного перевозчика, а порой лучший вариант появляется ночью из-за корректировки систем распределения», — делится опытом Тариел.

Лайфхак № 2: Лоукостеры и чартеры

В новогодние праздники обычные авиаперевозчики часто загружены до предела, поэтому могут поднять цену. Но есть и способ обойти данное ограничение, немного сохранив баланс своего кошелька. Лоукостеры — это специальные авиакомпании, которые организуют максимально дешёвые рейсы. Зачастую вы экономите до четверти средств. А чартерные рейсы — это такие «воздушные такси». По сути, чартеры — это самолёты с нерегулярными маршрутами, летающие по договору фрахтования воздушных судов. Например, несколько компаний могут «скинуться» и выкупить один лайнер по частям. Поэтому на чартерных рейсах и можно сэкономить.

Лайфхак № 3: Конкретные даты и стратегическое мышление

Мало кто знает секреты, благодаря которым можно сэкономить на авиабилетах в новогодние каникулы. Фото © Freepik / benzoix

Конечно, покупать билеты лучше за три или четыре месяца до полёта. Если вы не успели этого сделать, всё равно есть методы, позволяющие сэкономить. Надо просто знать закономерности ценообразования на рынке авиаперелётов. Как правило, стоимость билетов взлетает до Луны с 28 декабря по 1 января. Поэтому разумно будет купить их на те даты, что чисто календарно раньше или позже. Например, на последнее, 25-е число 2025 года или на 4 января. А если можете себе позволить, то выбирайте вообще середину декабря.

Графики цен перевозчиков на декабрь 2025 года пока что показывают, что именно на середину месяца приходятся самые дешёвые билеты. Например, 15, 16 или 17-го числа перелёты ещё не «кусаются». Но цена на авиабилеты — это не константа. Она меняется не за минуты даже, а за секунды. Наш эксперт подтверждает: «Пассажиру важно воспринимать цену как временный показатель, а не как фиксированную величину, и обучиться быстро искать альтернативы, когда алгоритм «пригрозил» ростом стоимости».

Лайфхак № 4: Субсидированные билеты

Этот метод экономии подойдёт лишь избранным. В число избранных входят жители Дальневосточного федерального округа (с пропиской в паспорте), граждане в возрасте до 23 лет, женщины, которым есть 55 полных лет, мужчины старше 60, инвалиды I группы с сопровождающими, инвалиды детства других групп, многодетные семьи, а также жители и учащиеся вузов Калининградской области. Им всем официальные авиаперевозчики предоставляют субсидированные билеты. Те распространяются на перелёты внутри страны, их цена фиксирована. Например, путешествие по направлению Владивосток – Москва коренному дальневосточнику в 2025 году обойдётся в 10 200 рублей. Всё это стало возможным благодаря специальной государственной программе.

Лайфхак № 5: Выбирайте для отдыха страны, где «не сезон»

Есть несколько верных лайфхаков, чтобы на новогодние праздники обеспечить себя дешёвыми авиабилетами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Большинство отдыхающих предпочитают на Новый год ехать туда, где продолжается «туристический сезон». То есть в страны, где тепло, нет тропических дождей, рядом море и сервис тоже не расстраивает. Но ради экономии можно немного «обмануть» эту систему глобального туризма. Например, выбирайте те страны, где в декабре и январе уже «не сезон». Именно по этой причине мы во время подготовки этого материала увидели билет в Анталью примерно за 41 доллар. Турция в декабре считается уже слишком холодной. Там погода примерно такая же, как у нас в России весной. Помимо Турции, дешёвыми направлениями могут похвастаться Египет, ОАЭ, Абхазия и Узбекистан.

Перед оплатой обязательно прочитайте условия тарифа, обратите внимание на правила возврата и обмена, на ограничения по провозу багажа и на возможные сборы за выбор места или приоритетную посадку. Сохраните номер бронирования и квитанцию. Если покупка была через агрегатор, проверьте, прислали ли вам подтверждение от авиакомпании напрямую, чтобы избежать сюрпризов при регистрации. В случае сложных маршрутов полезно распечатать или сохранить всю переписку и скриншоты страниц с ценой. Это пригодится при возможных спорах. Тариел Гажиенко Тревел-эксперт, владелец турагентства