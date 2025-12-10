Продуктовая корзина 1913: Сколько раньше стоили базовые продукты в пересчёте на современные рубли

В 1913 году экономика Российской империи находилась на пике. Военный 1914-й был ещё нескоро, молодой Маяковский выпускал сборник «Я» и выступал в «Бродячей собаке», продукты стоили относительно недорого, а вот зарплаты... Это время можно сравнить с нулевыми в современной истории. Поэтому даже в советских школьных учебниках рассказывали, какой была экономика, обязательно с формулой «по сравнению с 1913 годом». Мы составили продуктовую корзину тех лет и сравнили её цены с современной Россией.

Сколько современных рублей стоит один имперский рубль 1913 года

Со временем деньги дешевеют. На них можно купить всё меньше и меньше. Например, один доллар 1913 года — это 33 доллара сейчас. Исходя из этого факта, мы будем рассчитывать стоимость современного рубля по самому точному методу — паритету покупательской способности. Свободные данные от ИИ показывают, что по этому методу 1 рубль 1913 года стоил в 2016-м около 582 рублей. Мы попросили нейросеть «добить» результат до современности, используя самый позитивный прогноз ставки инфляции от экспертов Сбера. На 2025 год она составит 6,5%. Получилось, что 1 рубль 1913 года в 2025 году приравнивается примерно к 1030 рублям.

Хлеб и крупы, основа рациона: 1913-й против 2025-го

Сколько стоили хлеб и крупы, например гречка, в 1913 году? И сколько сейчас? Фото © «Шедеврум»

В 1913 году килограмм ржаного хлеба стоил 6 копеек, в 2025 году это 62 рубля. Пшено обошлось бы ориентировочно в 10 копеечек, то есть 103 «деревянных». Кстати, тогда метрической системой крупу и муку не мерили. Всё измеряли в пудах. Пуд — это примерно 16 килограммов. Поэтому мы знаем, что в Петрозаводске кило ржаной муки обошлось бы в 7 копеек, как и 409 граммов (то есть фунт) риса в Баку. Это 72 рубля в деньгах 2025 года, то есть где-то 150 за килограмм. Гречка, кстати, по тем временам была дорогая — 18 копеек за килограмм в Мурманске. Это 185 рублей в наше время.

Итак, переходим к современным ценам. Килограмм ржаного хлеба — это в среднем 178 рублей. Килограмм пшена — 107 рублей. Ржаная мука на высоте: можно найти предложения килограмма за 58 рублей. В декабре 2025 года килограмм риса продаётся по цене 144 рубля. В 1913-м за такую сумму можно было купить два фунта, это 818 граммов. Крупа стала доступнее. Дело в том, что при СССР рисоводство пришло на Кубань. Поэтому сейчас дешевле, учитывая, что декабрь — не сезон для риса.

Мясо и птица: сколько стоили в 1913-м, сколько сейчас

Говядина в 1913 году стоила в среднем по всей стране 54 копейки, это 556 рублей 2025 года за килограмм. Курица была около 45 копеек за штуку — это 464 рубля в современных российских деньгах. В 2025 году всё сильно поменялось. Мясо стало гораздо дороже. Стоит по 500 рублей за 400 граммов, если оно «среднего сегмента», ну или по 800 рублей за 300 граммов стейка. Мраморная говядина может и больше стоить. Целая курица в 2025-м — это в среднем 500 или 600 рублей. Но учтите, что в 1913 году пришлось бы её собственноручно ликвидировать, а потом ещё ощипывать и обеззараживать.

Сколько стоили фрукты и овощи в 1913 году

По сравнению с 1913 годом с овощами всё не так уж и плохо. Цены в 2025 году изменились, но часто радуют. Фрукты были, но только яблоки. Фото © «Шедеврум»

Капуста стоила примерно 8 копеек за килограмм, что в 2025 году равняется 82 рублям. Популярный в наших широтах неприхотливый лук — 4 копейки, это 41 рубль. Картофель стоил 2 копейки, 21 рубль, свёкла — 6 копеек, то есть 62 рубля. По другим овощам данных нет. Они были сезонными, соответственно, стоили дороже, их гораздо сложнее отследить. Из фруктов были доступны только яблоки. Ряд источников указывает, что цена за одну штуку могла составлять три копейки. Килограмм, получается, равен примерно 15 царским копейкам. В пересчёте на современный рубль это 155 рублей.

В 2025 году мало что так подешевело, как капуста. Она стоит по 40 рублей за килограмм. Та же масса лука обойдётся в 56 рублей. Картофель — это 89 рублей за килограмм, свёкла — снова 56 «деревянных». Некоторые продукты наших предков подорожали, но зато теперь нам доступно доселе невиданное их разнообразие. Свёкла и вовсе снизила цену. А яблоки можно найти по цене 119 рублей за килограмм, тоже меньше 1913-го.

Молоко, сыр, яйца: какие цены были в 1913-м и какие в 2025-м?

Цены 1913 года и цены 2025 года... На самом деле молоко и яйца даже подешевели. Это из-за модернизации сельского хозяйства. Фото © «Шедеврум»

Литр молока в 1913 году можно было купить за 11 копеек, это всего 113 рублей. А десяток яиц обошёлся бы в 32 копейки, сейчас это 330 рублей. Килограмм сливочного масла стоил 122 копейки, это 1257 рублей в 2025 году. Сейчас коровы стали гораздо более производительными, поэтому цены на молоко могут быть и ниже, например 100 или 90 рублей. Десяток яиц стоит около 90–100 рублей, в три раза меньше 1913 года. Курицы, значит, тоже стали эффективнее. А сливочное масло стоит примерно столько же, сколько в 1913-м. Около 1200 или 1500 рублей за целый килограмм.

Стоимость рыбы в Российской империи и РФ

В 1913 году солёная сельдь стоила 30 копеек за килограмм, это 309 рублей. А такой же судак обошёлся бы в 66 копеек, это уже солиднее, 680 рублей. Поэтому на 2025 год тоже поищем солёную рыбу, а именно сельдь и судака. Итак, филе сельди в размере одного килограмма стоит около 400–500 рублей, но может доходить и до 800. Зато это будет деликатес в масле. А вяленый судак будет примерно такой же, как и в 1913 году. И стоит он так же, как и до революции. Около 600 рублей. Но может достигать и тысячи.

Бакалея в 1913-м и в 2025 году: сравниваем цены

Сахар, соль, перец, кофе, чай... Это всё бакалея. Как изменились цены с 1913-го по 2025 год? Фото © «Шедеврум»

Традиционно бакалея — это товары, которые ещё и природными консервантами являются, то есть сахар, соль, перец и прочие специи. Напитки, которые хранятся долго, например чай и кофе, — тот же сегмент рынка. Килограмм сахара в 1913 году обходился в 29 копеек, это 299 рублей 2025 года. Кило соли стоило 2,5 копейки, это 26 рублей. В случае чая у нас появляется непостижимая цифра в 4 рубля, равняется 4120 современным русским деньгам. А килограмм кофе в зёрнах — 1 рубль, то есть 1030 по-современному.

В 2025 году килограмм сахара стоит около 100 рублей. Подешевел в три раза! Пищевая соль в том же весе стоит около 40 рублей, не слишком подорожала. Чай в 2025 году столько уже не стоит. Может быть, дело в том, что его продажу больше не контролирует Британская империя... Тем не менее сейчас килограмм ароматного чая — это 800 рублей, никак не 4 тысячи. Кофе остался почти таким же — около 1100 за килограмм.

Кстати, мы можем объяснить, почему мясо подорожало, а молоко и яйца, наоборот, с 1913 года сильно подешевели. Всё дело в индустриализации. Производство немясных продуктов перешло из крестьянских дворов на большие фабрики. Учёные начали выводить специальные породы коров и кур, которые могут давать много молока и яиц соответственно. Всё это привело к изобилию данных продуктов во второй половине XX века и начале XXI.