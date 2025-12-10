Размер впечатляет: Новогодняя ель из Тулы попала в Книгу рекордов России

Новогодняя ёлка в Туле установила новый рекорд страны. Уникальная 32-метровая искусственная конструкция официально признана самой высокой стволовой новогодней елью в России. Об этом сообщили в телеграм-канале «Книга рекордов России».

Свидетельство о рекорде. Фото © Telegram / Книга рекордов России

«Ёлка и шатёр представляют собой целые медиаэкраны — каждый их пиксель управлялся специальной программой, в которой можно задавать не только различные алгоритмы изменение цвета и скорости мигания ламп, но и создавать различные надписи», — говорится в сообщении.

Рекорд официально зафиксирован 5 декабря 2025 года. Проект был реализован силами команды проектировщиков, инженеров-электронщиков, консультантов и IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что на территории Рузского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку страны. Её впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.