Россиянам дали 7 важных советов по подготовке к Новому году
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Перед Новым годом очень важно отпустить всё ненужное, наведя порядок как в доме, так и в собственной голове, заявила семейный психолог Юлия Юданова. Для этого эксперт посоветовала пройти несколько шагов подготовки. Начать следует с генеральной уборки, избавившись от старых вещей, бесполезных бумаг, просроченных лекарств и косметики.
Также важно привести в порядок рабочее место и цифровое пространство: очистить телефон от ненужных файлов и приложений. После этого полезно написать благодарности уходящему году, сосредоточившись на хороших событиях, и составить список своих достижений, похвалив себя даже за небольшие успехи. Ключевым шагом является и работа над прощением обид.
Собеседница «Радио 1» рекомендовала обратиться к специалисту или написать письмо обидчику. Затем важно прописать реалистичные и достижимые цели на следующий год. Завершить подготовку поможет погружение в праздничную атмосферу через фильмы, музыку, прогулки и встречи с близкими.
