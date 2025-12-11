Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:20

Россиянам дали 7 важных советов по подготовке к Новому году

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Перед Новым годом очень важно отпустить всё ненужное, наведя порядок как в доме, так и в собственной голове, заявила семейный психолог Юлия Юданова. Для этого эксперт посоветовала пройти несколько шагов подготовки. Начать следует с генеральной уборки, избавившись от старых вещей, бесполезных бумаг, просроченных лекарств и косметики.

Как выбрать, установить и украсить живую ёлку на Новый год: полезные советы, чтобы радовала зимой
Как выбрать, установить и украсить живую ёлку на Новый год: полезные советы, чтобы радовала зимой

Также важно привести в порядок рабочее место и цифровое пространство: очистить телефон от ненужных файлов и приложений. После этого полезно написать благодарности уходящему году, сосредоточившись на хороших событиях, и составить список своих достижений, похвалив себя даже за небольшие успехи. Ключевым шагом является и работа над прощением обид.

Собеседница «Радио 1» рекомендовала обратиться к специалисту или написать письмо обидчику. Затем важно прописать реалистичные и достижимые цели на следующий год. Завершить подготовку поможет погружение в праздничную атмосферу через фильмы, музыку, прогулки и встречи с близкими.

Россиянам раскрыли, почему нельзя запивать селёдку под шубой шампанским на Новый год
Россиянам раскрыли, почему нельзя запивать селёдку под шубой шампанским на Новый год

Ранее эксперт рассказал, что подарить мужу, отцу, брату, которым вечно «ничего не надо». Кроме того, россиянам подсказали меню на новогодний стол без «перегруза». А ещё граждан предупредили о популярных мошеннических схемах под Новый год.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar