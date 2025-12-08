Россиянам раскрыли, почему нельзя запивать селёдку под шубой шампанским на Новый год

Классические новогодние сочетания блюд и напитков могут нанести серьёзный удар по здоровью. Исследования показывают, что проблема не только в качестве продуктов, но и в их опасных комбинациях.

Например, сельдь под шубой с шампанским вызывает изжогу и вздутие из-за раздражения слизистой солью и углекислым газом. К этому салату лучше выбрать воду или сухое вино.

Заливное с маринованными грибами несёт риск ботулизма. С грибами нужно быть крайне осторожными: не покупать домашние заготовки с рук и всегда проверять магазинные консервы на вздутие, предупреждает kp.ru.

Оливье с майонезом в паре с жирным мясом — двойной удар по печени. К тому же майонез при комнатной температуре быстро становится средой для размножения золотистого стафилококка. Диетологи советуют заменить его на салаты с йогуртовой заправкой.

Сочетание жирного торта «Наполеон» с крепким алкоголем опасно для поджелудочной железы. Десерт лучше съесть минимум за час до спиртного.

Холодец с сырыми овощами может «обогатиться» кишечной палочкой. Овощи рекомендуется не просто мыть, а бланшировать кипятком, чтобы убить бактерии.

