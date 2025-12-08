Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:17

Россиянам раскрыли, почему нельзя запивать селёдку под шубой шампанским на Новый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

Классические новогодние сочетания блюд и напитков могут нанести серьёзный удар по здоровью. Исследования показывают, что проблема не только в качестве продуктов, но и в их опасных комбинациях.

Например, сельдь под шубой с шампанским вызывает изжогу и вздутие из-за раздражения слизистой солью и углекислым газом. К этому салату лучше выбрать воду или сухое вино.

Заливное с маринованными грибами несёт риск ботулизма. С грибами нужно быть крайне осторожными: не покупать домашние заготовки с рук и всегда проверять магазинные консервы на вздутие, предупреждает kp.ru.

Оливье с майонезом в паре с жирным мясом — двойной удар по печени. К тому же майонез при комнатной температуре быстро становится средой для размножения золотистого стафилококка. Диетологи советуют заменить его на салаты с йогуртовой заправкой.

Сочетание жирного торта «Наполеон» с крепким алкоголем опасно для поджелудочной железы. Десерт лучше съесть минимум за час до спиртного.

Холодец с сырыми овощами может «обогатиться» кишечной палочкой. Овощи рекомендуется не просто мыть, а бланшировать кипятком, чтобы убить бактерии.

Мандарины vs ОРВИ: Раскрыты чудодейственные свойства главного новогоднего фрукта
Мандарины vs ОРВИ: Раскрыты чудодейственные свойства главного новогоднего фрукта

Ранее диетолог объяснила Life.ru, что полноценный завтрак критически важен для запуска метаболизма и защиты желудка. Если утром пища не поступает, накопившаяся за ночь соляная кислота начинает раздражать слизистую, что может привести к изжоге, рези и болям. Эксперт рекомендует завтрак, содержащий белки, жиры и углеводы, например, молочные каши, яйца, цельнозерновой хлеб или йогурт с фруктами.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новый год
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar