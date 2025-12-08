Путин в Индии
8 декабря, 00:00

Диетолог рассказала, почему не стоит пропускать завтрак по утрам

Обложка © Freepik / freepik

Завтрак помогает восстановить организм после ночного сна, запустить метаболизм и настроить биологические часы. Если еда утром не поступает, соляная кислота, которая вырабатывается за время ночного сна, начинает воздействовать на слизистую оболочку. В итоге могут появиться резь, изжога, боли и другие неприятные ощущения. Об этом рассказала Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

Анастасия Лебедева

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Полезны молочные каши, куриные яйца, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. При этом для лучшей усвояемости за 20-30 минут перед приёмом пищи нужно выпивать стакан чистой воды.

При отсутствии завтрака днём человек переедает на 20-30%, увеличивая количество потребляемых калорий. Переедание приводит к ожирению.

Кстати, многие травы содержат природные антиспазматические, противовоспалительные и карминативные вещества, которые мягко снимают напряжение кишечника, уменьшают метеоризм и способствуют выведению газов. Какие травы употреблять при вздутии живота, читайте в материале Life.ru.

