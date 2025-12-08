Диетолог рассказала, почему не стоит пропускать завтрак по утрам
Обложка © Freepik / freepik
Завтрак помогает восстановить организм после ночного сна, запустить метаболизм и настроить биологические часы. Если еда утром не поступает, соляная кислота, которая вырабатывается за время ночного сна, начинает воздействовать на слизистую оболочку. В итоге могут появиться резь, изжога, боли и другие неприятные ощущения. Об этом рассказала Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода.
Полезны молочные каши, куриные яйца, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. При этом для лучшей усвояемости за 20-30 минут перед приёмом пищи нужно выпивать стакан чистой воды.
При отсутствии завтрака днём человек переедает на 20-30%, увеличивая количество потребляемых калорий. Переедание приводит к ожирению.
