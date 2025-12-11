Life.ru выяснил, какие подарки на Новый год выбрать для мужа, отца, сына и брата

Приближаются новогодние праздники, и многие россиянки задаются вопросом: что подарить любимым мужчинам — мужу, отцу, сыну, брату. Личный финансовый консультант Александр Патешман поделился с Life.ru советами, как выбрать практичный и запоминающийся подарок, не выходя за рамки бюджета.

Для мужа или парня отличным вариантом станет одежда с индивидуальной кастомизацией. Например, рубашки или футболки с нанесёнными инициалами на манжетах. Это смотрится дорого и эксклюзивно, но стоит недорого — около 1500 рублей за нанесение плюс цена самой вещи. Если вы знаете размер и вкусы, такой подарок будет уникальным. Александр Патешман Финансовый консультант

Для братьев эксперт рекомендует универсальный подарок — алкоголь в красивой коробке. Он всегда пригодится, и его легко можно передарить. В качестве подарка коллегам и другим родственникам Патешман советует присмотреться к автомобильным аксессуарам. Особенно актуальны зимой щётки стеклоочистителей. Стоят они всего 1500-2000 рублей. Если есть сомнения в выборе, можно подарить набор для автомобиля, включающий тросы, знаки аварийной остановки, прикуриватели, компрессоры и зимние скребки или лопаты.

Если речь идёт о детях с компьютерами, хорошим подарком станет большой игровой коврик. Например, на 60×100 см.

«Это аксессуар, на который ребёнок вряд ли захочет потратиться самостоятельно, а польза от него огромная: порядок на столе, комфорт для рук и мышки, стильный акцент в комнате. Другие варианты — дорогие клавиатуры или мышки, если бюджет позволяет. Билеты и одежда для детей — менее удачный выбор, а гаджеты очень дорогие», — пояснил специалист.

Ранее Life.ru писал, что почти половина россиян (49%) планируют потратить на все новогодние подарки не более 5000 рублей. Ещё 26% респондентов готовы потратить от 5000 до 15000 рублей. Таким образом, 75% россиян планируют уложиться в бюджет до 15 тысяч рублей. При этом 12% опрошенных вообще не планируют покупать подарки.