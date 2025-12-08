Россиян предупредили о популярных мошеннических схемах под Новый год

В предновогодний период аферисты активизируют множество обманных схем. Как не стать жертвой злоумышленников, рассказала правозащитница и эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб.

В разговоре с 360.ru специалист перечислила популярные уловки: звонки якобы от Социального фонда с обещанием подарка в обмен на код из СМС, ложные сообщения от службы доставки о посылке от друзей, фальшивые лотереи, сборы на лечение ребёнка и продажа поддельных билетов на ёлки.

Также нужно опасаться реальных аферистов, которые могут приходить под видом Деда Мороза к пожилым людям, чтобы войти в доверие и обворовать их. Эксперт отметила, что злоумышленники часто используют привлекательные слова-триггеры, такие как «распродажа», «скидки» и «акции», чтобы зацепить внимание потенциальной жертвы.

Ранее в Банке Хлынов предупредили о новой схеме, когда мошенники звонят пожилым людям на стационарные телефоны, представляясь сотрудниками медицинских учреждений — регистраторами, медсёстрами или терапевтами. Под предлогом плохих анализов, срочной диспансеризации или записи к врачу они выпрашивают паспортные данные, номер полиса, СНИЛС и коды из СМС, чтобы взломать аккаунт жертвы на «Госуслугах».