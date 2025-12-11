В Казахстане 52 человека отравились газом в вагоне поезда, где до этого снимали кино

В Алма-Ате в вагоне поезда произошло массовое отравление газом, пострадали 52 человека, включая 10 детей. Об инциденте сообщает портал Informburo.kz.

Всех пострадавших оперативно развезли по больницам. По данным городского здравоохранения, двое детей находятся в реанимации, а остальные пациенты после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.

ЧП произошло в вагоне, который был арендован киностудией для проведения съёмок. Как пояснили в пресс-службе Казахстанских железных дорог, этот поезд принадлежит частному перевозчику и не имеет отношения к АО «Пассажирские перевозки».

К месту происшествия для оказания помощи были оперативно направлены 13 бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства утечки газа.