В Казахстане 52 человека отравились газом в вагоне поезда, где до этого снимали кино
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glikiri
В Алма-Ате в вагоне поезда произошло массовое отравление газом, пострадали 52 человека, включая 10 детей. Об инциденте сообщает портал Informburo.kz.
Всех пострадавших оперативно развезли по больницам. По данным городского здравоохранения, двое детей находятся в реанимации, а остальные пациенты после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.
ЧП произошло в вагоне, который был арендован киностудией для проведения съёмок. Как пояснили в пресс-службе Казахстанских железных дорог, этот поезд принадлежит частному перевозчику и не имеет отношения к АО «Пассажирские перевозки».
К месту происшествия для оказания помощи были оперативно направлены 13 бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства утечки газа.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве три человека отравились неизвестным газом в многоэтажном доме. Всех жителей пришлось оттуда эвакуировать, а затем в здание зашли специалисты в защитных костюмах. Позже соседи рассказали, что квартира, из которой исходили ядовитые пары, была больше похожа на наркопритон, где зависал весь соответствующий контингент со двора.
