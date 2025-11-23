Россия и США
Регион
23 ноября, 18:57

Не менее девяти студентов отравились в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Около десяти подростков отравились в Москве. Не менее 9 несовершеннолетних были доставлены с симптомами пищевого отравления в больницы из одного из учебных заведений на улице Гашека, сообщили в столичной прокуратуре.

Ещё несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно. По данным прокуратуры, организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация. Ход процессуальной проверки и результаты эпидемиологического расследования находятся на контроле ведомства.

Ранее в ХМАО также была зафиксирована вспышка инфекционного отравления — среди студентов Сургутского политехнического колледжа. Роспотребнадзор региона сообщил, что возбудителем, вероятнее всего, является норовирус. В целях сдерживания распространения инфекции колледж временно переведён на дистанционное обучение. Проведена внеплановая проверка: взяты пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей и проанализировано состояние сотрудников пищеблока, которые находятся под медицинским наблюдением.

