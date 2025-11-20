Стала известна возможная причина массового отравления студентов в Сургуте
Обложка © Life.ru
Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможном выявлении норовируса как возбудителя инфекционных отравлений среди студентов Сургутского политехнического колледжа. В связи с этим, для защиты здоровья учащихся и пресечения распространения инфекции, занятия в колледже временно проводятся в дистанционном формате.
«По предварительным данным, возбудителем инфекции является норовирус. Студенты переведены на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.
Эпидемиологическое расследование развернулось с ночи. Незамедлительно начата внеплановая проверка: берут пробы из окружающей среды, воды, продуктов и смывы. Особое внимание уделяется сотрудникам пищеблока, которые сейчас под наблюдением.
Ранее сообщалось, что после обеда в столовой 19 студентов Сургутского политехнического колледжа обратились за медицинской помощью. Некоторых из них пришлось госпитализировать. Причиной недовольства учащихся стали обнаруженные в супе личинки и волосы в котлетах.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.