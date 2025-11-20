Стала известна возможная причина массового отравления студентов в Сургуте

«По предварительным данным, возбудителем инфекции является норовирус. Студенты переведены на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование развернулось с ночи. Незамедлительно начата внеплановая проверка: берут пробы из окружающей среды, воды, продуктов и смывы. Особое внимание уделяется сотрудникам пищеблока, которые сейчас под наблюдением.