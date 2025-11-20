Россия и США
20 ноября, 11:49

Стала известна возможная причина массового отравления студентов в Сургуте

Обложка © Life.ru

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможном выявлении норовируса как возбудителя инфекционных отравлений среди студентов Сургутского политехнического колледжа. В связи с этим, для защиты здоровья учащихся и пресечения распространения инфекции, занятия в колледже временно проводятся в дистанционном формате.

«По предварительным данным, возбудителем инфекции является норовирус. Студенты переведены на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование развернулось с ночи. Незамедлительно начата внеплановая проверка: берут пробы из окружающей среды, воды, продуктов и смывы. Особое внимание уделяется сотрудникам пищеблока, которые сейчас под наблюдением.

Ранее сообщалось, что после обеда в столовой 19 студентов Сургутского политехнического колледжа обратились за медицинской помощью. Некоторых из них пришлось госпитализировать. Причиной недовольства учащихся стали обнаруженные в супе личинки и волосы в котлетах.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
