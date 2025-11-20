В Сургуте 19 студентов госпитализировали после обеда в колледже

Массовое отравление студентов произошло в Сургутском политехническом колледже. Первоначально медицинскими службами было госпитализировано 10 человек, но позднее количество пострадавших возросло до 19.

В Сургуте 19 студентов обратились к медикам после обеда в колледже. Видео © Telegram / @mdps86 Сургут [НОВОСТНОЙ]

По предварительной информации, причиной недомогания учащихся мог стать норовирус. Для установления точных причин происхождения организовано взаимодействие с надзорными ведомствами, которые проводят необходимые исследования. Сами студенты отмечали, что плохое самочувствие наблюдалось у значительно большего количества людей, чем было официально зафиксировано.

В Сургуте 19 студентов обратились к медикам после обеда в колледже. Фото © Telegram / @mdps86 Сургут [НОВОСТНОЙ]

Не исключено, что отравление могло быть связано с питанием в столовой учебного заведения. Накануне инцидента в меню присутствовали гуляш из куриного филе и суп с фрикадельками. Ранее уже поступали жалобы на антисанитарные условия в пищеблоке этого образовательного учреждения. В социальных сетях были опубликованы соответствующие кадры и фотографии. В еде учащиеся неоднократно находили волосы и камни, а по столовой бегают грызуны. В связи с произошедшим всех студентов перевели на дистанционный формат обучения.

Специалисты регионального Роспотребнадзора незамедлительно приступили к эпидемиологическому расследованию. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды и пищевых продуктов. Прокуратура города Сургута организовала проверку по факту массового заболевания учащихся.

Ранее сообщалось, что массовое отравление с госпитализацией 14 человек произошло в Махачкале. Среди пострадавших находятся шестеро детей с симптомами острой кишечной инфекции. У всех пациентов наблюдаются характерные клинические проявления, включающие тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры.