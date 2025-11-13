Хинкал и чуду с живностью: В Дагестане закрыли уже 100 кафе из-за отравлений

В Дагестане за три дня были закрыты свыше ста заведений национальной кухни, включая хинкальные, шаурмечные и шашлычные. Причиной стали массовые отравления и серьёзные нарушения санитарных норм, в результате чего туристы лишатся около 80% точек общепита с местной кухней.

По информации Mash, лишь 20% проверенных заведений работают без нарушений. В ходе рейдов надзорных органов 93 кафе получили предупреждения, а минимум 100 были закрыты. Ресторанный бизнес в республике страдает из-за постоянных проверок, вызванных жалобами местных жителей на шум от вытяжек и неприятные запахи, так как большинство заведений расположено на первых этажах жилых домов. Местные и туристы регулярно обращаются в Роспотребнадзор из-за пищевых отравлений.

За последние пять лет, на волне роста внутреннего туризма, многие предприниматели переориентировались с пиццерий и японских ресторанов на кавказскую кухню, чтобы удовлетворить спрос приезжих. Однако не всем удалось обеспечить должное качество: множество кафе готовили хинкал, кебабы, курзе и чуду в антисанитарных условиях, зачастую на кухнях, кишащих насекомыми.

