Вторая девственность на Кавказе: Россиянки массово едут в горы за рефлорацией

Спрос на хирургическое восстановление девственности в Дагестане всего за год вырос на 120%, что привело к удвоению стоимости медицинской услуги. Об этом сообщает Mash.

Если ранее гименопластика обходилась в среднем в 35 тысяч рублей, то сейчас её цена достигает 70 тысяч и более. Основной поток пациенток составляют девушки в возрасте от 17 до 25 лет не только из самой республики, но и из других субъектов Северного Кавказа, а также из отдалённых регионов России.

Как отмечают эксперты, ключевой причиной ажиотажа остаётся желание многих невест вступить в брак, строго следуя традиционным канонам, и избежать лишних вопросов. Многие выбирают клиники Дагестана, чтобы не быть узнанными врачами в своих городах. Некоторые женщины прибегают к операции из любопытства или для получения новых ощущений, нередко совмещая медицинскую процедуру с туристической поездкой. Ранее главным направлением для подобных операций считалась Чечня, куда обращались жительницы всего региона.

