В Дагестане начали применять штрафы за публикации материалов, связанных с беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации главы республики. Первый протокол составили в отношении жителя Махачкалы, который разместил в сети видеозапись с дроном.

В сообщении указано, что в Дагестане начали штрафовать за публикации о БПЛА. Правоохранительные органы уже начали применять новые нормы на практике. Один из первых административных материалов собран на жителя Махачкалы, распространившего в сети интернет видеозапись с беспилотным летательным аппаратом. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, материал направлен в суд.

Согласно статье 2.1.2 КоАП Дагестана, штраф для граждан составляет от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс., для юрлиц — от 40 до 50 тыс. руб. Ограничения не распространяются на госорганы и официальные публикации.

Ранее в Ростовской области выписали первые административные взыскания за распространение в Интернете видеоматериалов, демонстрирующих последствия вражеских нападений. С 11 августа на территории региона введён запрет на ведение фото- и видеосъёмки, фиксирующей ракетные удары, атаки беспилотников и их результаты. Нарушение данного предписания влечёт за собой штрафные санкции, размер которых может варьироваться от трёхсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей.