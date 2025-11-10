Россия и США
Подозреваемый в атаке БПЛА на Иркутскую область Тимофеев* набрал кредитов в РФ

Артём Тимофеев*. Обложка © VK / Артем Тимофеев*

Предполагаемый участник атаки дронов на Иркутскую область Артём Тимофеев* накопил в России значительную кредитную задолженность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Согласно изученным материалам, Тимофеев* взял несколько крупных кредитов, но впоследствии перестал производить платежи, в результате чего его общая задолженность превысила 100 тысяч рублей.

Ранее ФНС заблокировала счета челябинца, причастного к атаке дронов в Приангарье. Поводом для санкций стало уголовное преследование Тимофеева*. Администрация города Усть-Кут ещё 2 июня распространила ориентировку на него, указав на возможную причастность к атаке БПЛА. 5 июня МВД РФ объявило фигуранта в федеральный розыск, а через два дня в розыск была объявлена и его супруга Екатерина.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

