14 человек отравились в Махачкале после посещения кафе

В Махачкале зафиксировано массовое отравление, в результате которого 14 человек, включая шестерых детей, были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У всех пациентов наблюдаются характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея и повышение температуры тела. Все пострадавшие употребляли пищу в одном из заведений общественного питания Махачкалы накануне обращения за медицинской помощью.

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан организовало процессуальную проверку по факту отравления. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для установления точной причины инцидента. На данный момент тяжёлых случаев среди госпитализированных не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в течение трёх дней были закрыты более ста заведений национальной кухни, включая хинкальные, шашлычные и точки по продаже шаурмы, что лишит туристов примерно 80% точек общепита с местной кухней. Причиной массового закрытия стали многочисленные случаи отравлений и серьёзные нарушения санитарных норм. Только 20% проверенных заведений работали без нарушений, при этом 93 кафе получили предупреждения, а не менее 100 были полностью закрыты.