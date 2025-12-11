Путин в Индии
11 декабря, 14:20

Планировать беременность теперь можно на «Госуслугах»

Обложка © Life.ru

На портале «Госуслуги» запустили жизненную ситуацию «Планирование и рождение ребёнка», которая позволяет узнавать о мерах поддержки для семей с детьми и оформлять документы на ребёнка. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Жизненная ситуация «Планирование и рождение ребёнка» помогает оформить свидетельство о рождении ребёнка и его регистрацию по месту жительства», — говорится в сообщении.

Благодаря новому сервису пользователи смогут оформить документы, получить пособия и льготы, а также узнать о доступных мерах поддержки — всё это доступно на одной странице. На странице жизненной ситуации встроен цифровой навигатор, который подсказывает актуальные меры поддержки, а подать заявление на пособия теперь возможно, не покидая платформу. Каталог жизненных ситуаций на «Госуслугах» уже включает свыше 50 федеральных сценариев, и до конца 2025 года их количество планируется увеличить до 70.

Ранее сообщалось, что с начала декабря пенсионерам стала доступна возможность оформить электронное свидетельство через раздел «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Функционал жизненных ситуаций расширили, и теперь он позволяет получать такие документы в электронном виде. Пожилые граждане уверенно осваивают цифровые технологии и всё активнее пользуются онлайн-сервисами.

