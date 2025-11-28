Россия и США
28 ноября, 14:55

Обследования водителей по ДМС появились на портале «Госуслуги»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

В России заработала новая система получения медицинских заключений для водителей. Теперь документы из частных клиник автоматически появляются в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Как пояснили в Минцифры, информация поступает из Федерального реестра электронных медицинских документов. Данные защищены — доступ есть только у владельца аккаунта, а сотрудники госорганов не могут просматривать меддокументы без разрешения. При необходимости водитель может предоставить электронное заключение в любую организацию. Система упрощает процесс оформления документов для получения или замены водительских прав.

Ранее Life.ru писал, что в России разрешили изымать автомобили у водителей, повторно пойманных пьяными за рулём, независимо от дохода. Решение вынес Кассационный суд Санкт-Петербурга. Теперь даже стоимость машины и материальное положение нарушителя не спасут – если транспорт использовался при преступлении, его конфискуют.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
