ЦСКА подсказали два способа решения проблемы с нерезультативными футболистами

Проблемы с результативностью нападающих в ПФК ЦСКА требуют одного из двух решений: усиленных индивидуальных тренировок для игроков или выхода клуба на трансферный рынок, заявил бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович.

«Если ты оказался в клубе уровня ЦСКА, то должен соответствовать ему. Если ты не делаешь этого в течение длительного времени, то никто не будет тебя ждать», — подчеркнул эксперт в подкасте «Чемпионата».

Напомним, в конце ноября ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 2:0 и вырвался на первую строчку в РПЛ. Однако в начале декабря уже «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 3:2 и ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ.