7 декабря, 19:21

«Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

В матче 18-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» одержал важнейшую победу над московским ЦСКА. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:2 и стала ключевой в борьбе за лидерство в чемпионате.

Счёт на 11-й минуте открыл защитник гостей Мойзес. Голы у хозяев забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70), сумевшие переломить ход игры после первого пропущенного мяча. На 68-й минуте Мойзес был удалён с поля после второй жёлтой карточки. В концовке армейцы смогли забить ещё раз, отличился Матеуш (90+1).

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 40 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Зенит» (39). В других матчах дня махачкалинское «Динамо» проиграло нижегородскому «Пари НН» (0:1), московский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» (4:2), а калининградская «Балтика» переиграла самарские «Крылья Советов» (2:0). Следующий тур РПЛ состоится уже после зимнего перерыва.

Турнирная таблица РПЛ после 18-ти туров:

  1. «Краснодар» — 40 очков;
  2. «Зенит» — 39;
  3. «Локомотив» Москва — 37;
  4. ЦСКА — 36;
  5. «Балтика» — 35;
  6. «Спартак» Москва — 29;
  7. «Рубин» — 23;
  8. «Ахмат» — 21;
  9. «Акрон» Тольятти — 21;
  10. «Динамо» Москва — 21;
  11. «Ростов» — 21;
  12. «Крылья Советов» — 17;
  13. «Динамо» Махачкала — 15;
  14. «Пари НН» — 14;
  15. «Оренбург» — 12;
  16. «Сочи» — 9.
Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после поражения в РПЛ

Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой. Об этом в раздевалке команды после победы над «Рубином» объявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

