Появилось видео смертельного взрыва у метро в Киеве

Взрыв, случившийся в Киеве возле станции метро «Харьковская», попал на видео. В сети появились кадры, на которых зафиксирован мощный хлопок и столб дыма около заброшенного автомобиля. Инцидент произошёл, когда на месте уже работали экстренные службы.

Момент взрыва в Киеве попал на видео. Видео © Telegram / Киев ИНФО

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе, где проводились мероприятия по обеспечению безопасности. Полиция и спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, однако подробности случившегося пока не сообщаются. Пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее, высказывая свои предположения о причинах детонации.

Напомним, что в Киеве на улице Ревуцкого произошло несколько взрывов. В момент инцидента в городе не звучали тревоги. В результате одного из взрывов один человек погиб, а ещё один получил ранения.